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Komo je postao prava senzacija evropskog fudbala!

Italijanski klub nastavlja da ruši sve pred sobom, a ono što je priredio Lansu u Ligi šampiona graniči se sa fudbalskim ludilom! Ekipa Seska Fabregasa deklasirala je francuskog predstavnika sa neverovatnih 9:1 i još jednom pokazala da nije slučajno među najvećim iznenađenjima takmičenja.

Ipak, dok navijači slave istorijsku noć i devet golova u mreži rivala, trener Komoa povukao je potez koji je privukao posebnu pažnju. Umesto velikih reči, euforije i najava novih čuda, Fabregas je svojim igračima poslao jasnu poruku - nema opuštanja!

Španski stručnjak bio je zadovoljan onim što je video na terenu, ali je odmah podsetio ekipu da je pred njom još mnogo posla.

"Šta da kažem? Srećan sam, sve nam je polazilo za rukom. Momci su odradili odličan posao, ali sada moramo da se pripremimo za veoma važnu utakmicu protiv Intera", poručio je Fabregas.

A onda je usledila poruka koja najbolje oslikava njegov pristup.

"Ovo je divno veče za Komo i sve naše navijače. Ipak, moramo da ostanemo čvrsto na zemlji, da budemo skromni, nastavimo da učimo i ne pomislimo da će od sada sve ići lako. Moramo naporno da radimo kako bismo zadržali ovaj nivo", upozorio je španski trener.

1/6 Vidi galeriju FK Komo Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Fabregas napravio čudo, Komo sanja najveće snove!

Nije teško razumeti zašto se o ovom timu priča širom Evrope. Komo je od kluba koji je godinama bio daleko od fudbalske elite postao ozbiljan takmac i ekipa koja više nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Fabregas je očigledno uspeo da složi tim sa jasnom idejom, prepoznatljivim stilom i ogromnim samopouzdanjem. Rezultati u Ligi šampiona to najbolje potvrđuju - devet bodova iz tri utakmice i mesto u samom vrhu tabele.

Ni u italijanskom prvenstvu ne zaostaju. Posle deset kola Komo je četvrti sa 23 boda i sve ozbiljnije se nameće kao kandidat za najviše domete. Čak se sve glasnije govori i o mogućnosti da se umeša u borbu za Skudeto, što bi za klub predstavljalo ostvarenje sna.

Veliki klubovi već gledaju ka Fabregasu

Sjajni rezultati nisu prošli nezapaženo. Fabregas je sa samo 39 godina već izgradio reputaciju jednog od najzanimljivijih mladih trenera u evropskom fudbalu, pa nije iznenađenje što se njegovo ime povezuje sa interesovanjem većih klubova.

Ipak, Španac za sada ima jasan zadatak - da nastavi da gradi Komo i potvrdi da ovaj projekat može da traje, a ne da bude samo kratkotrajna senzacija.

Pobeda od 9:1 nad Lensom svakako će ostati upisana kao jedna od najluđih večeri u istoriji kluba. Ali Fabregas zna da se velike ekipe ne stvaraju jednom utakmicom. Zato je, uprkos devet golova i ogromnoj euforiji, svojim igračima odmah spustio loptu.

Komo je zaludeo Evropu, ali njegov trener očigledno ne namerava da dozvoli da ga uspeh ponese.