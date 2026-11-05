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Bajern je povukao potez koji će odjeknuti evropskim fudbalom!

Hari Kejn ostaje u Minhenu, i to još najmanje dve i po godine! Engleski golgeter stavio je potpis na novi ugovor sa bavarskim gigantom, pa će crveni dres nositi do leta 2029. godine. Osvajač Zlatne lopte tako je definitivno stavio tačku na spekulacije o svojoj budućnosti.

Minhenski klub je zvanično potvrdio produžetak saradnje, a nemački mediji već su objavili i finansijske detalje velikog dogovora. Prema informacijama "Skaj sporta", Kejn će zarađivati najmanje 25 miliona evra bruto godišnje, čime ostaje jedan od najplaćenijih fudbalera u istoriji Bajerna.

Posebno je zanimljivo da je, prema pisanju "Tajmsa", engleski napadač navodno želeo da ostane čak do 2030. godine, ali je na kraju dogovorena saradnja do juna 2029. Ipak, za Bajern je najvažnije da je uspeo da zadrži čoveka koji je od dolaska u klub postao prava gol-mašina.

Kejn: Minhen je moj dom!

Englez nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje i jasno je stavio do znanja da nije imao dilemu oko ostanka.

"U Bajernu se osećam kao kod kuće. Volim klub, navijače i grad Minhen. Imamo fantastičan tim i sjajnog trenera u Vensanu Kompaniju. Moja porodica je ovde veoma srećna, želeo sam da ostanem i radujem se svemu što nas čeka. Želim da osvojim još mnogo trofeja sa ovim klubom", poručio je Kejn.

U Bajernu nisu krili koliko im znači ovaj potpis. Predsednik Herbert Hajner istakao je da je od velikog transfera iz Totenhema nastala posebna priča u istoriji kluba, dok je sportski direktor Maks Eberl produžetak ugovora opisao kao važan signal da minhenski gigant ima najviše ambicije.

Nestvarne brojke

A kada se pogleda šta je Kejn uradio od dolaska u Nemačku, jasno je zašto je Bajern bio spreman da mu ponudi ovakav ugovor.

Englez je u leto 2023. stigao iz Totenhema za obeštećenje od oko 100 miliona evra, a od tada je postigao čak 156 golova na 161 zvaničnoj utakmici! Uz to je zabeležio i 40 asistencija, pa je direktno učestvovao u čak 196 pogodaka bavarskog velikana.

Osvojio je dve titule Bundeslige, Kup Nemačke i dva Superkupa, a individualna priznanja samo su se nizala. U svakoj od dosadašnjih sezona u Nemačkoj bio je najbolji strelac Bundeslige, a nedavno je stigao i do najvećeg individualnog priznanja - Zlatne lopte.

Ipak, postoji još jedan san koji Kejn želi da ostvari u Minhenu. Liga šampiona ostaje veliki cilj engleskog napadača, a novi ugovor jasno pokazuje da veruje kako upravo sa Bajernom može da stigne do evropskog trona.

Bavarci su tako rešili jedno od najvažnijih pitanja za budućnost kluba. Njihova najveća golgeterska zvezda ostaje na mestu, a protivničkim odbranama ostaje još nekoliko godina da pronađu način kako da zaustave mašinu iz Engleske.