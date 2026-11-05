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Nije bio velika fudbalska zvezda, nije imao spektakularnu igračku karijeru, niti mu je bilo šta bilo unapred zagarantovano. Počeo je bez plate, sa 60 dečaka, četiri lopte i desetak markera. Danas osvaja trofeje širom Evrope, a sa atinskim AEK-om stigao je i do Lige šampiona gde je u sredu uveče bio na korak od senzacije i poražen je od moćnog Real Madrida tek u finišu (2:3), a pohvalo ga je i legendarni Žoze Murinjo. Ovo je priča o Marku Nikoliću - treneru koji je dokazao da se vrhunska karijera ne mora naslediti od velikog igrača, već može izgraditi znanjem, radom, karakterom i ogromnom ljubavlju prema fudbalu.

Postoje fudbalske priče koje počinju na velikim stadionima, uz reflektore, pune tribine i aplauze. A postoje i one koje počinju daleko od očiju javnosti, na skromnim terenima, bez velikog novca i bilo kakve garancije da će trud jednog dana biti nagrađen.

Priča Marka Nikolića pripada ovoj drugoj grupi.

Marko Nikolić Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Beograđanin rođen 20. jula 1979. godine nije postao prepoznatljivo ime evropskog fudbala zahvaljujući velikoj igračkoj karijeri. Naprotiv, njegove fudbalske ambicije dobile su potpuno drugačiji pravac još u mladosti. Igračke kopačke okačio je o klin sa svega 19 godina, a umesto čekanja neke nove prilike na terenu, odlučio je da se posveti trenerskom poslu.

Ispostaviće se da je to bila odluka koja će mu promeniti život.

Dve godine bez plate i trening sa 60 dečaka

Njegova priča počinje u Radu, klubu sa Banjice, u kojem je prošao mlađe kategorije i u kojem je odlučio da započne trenerski put.

Nije bilo glamura, velikih ugovora ni poznatih fudbalskih imena. Dobio je najmlađe selekcije, a prvi koraci bili su daleko od onoga što danas podrazumeva rad jednog profesionalnog trenera.

Nikolić je svojevremeno otkrio da je dve godine volontirao, bez plate, a da je pozvao i prijatelje da mu se pridruže u takvom radu.

Jedna slika posebno oslikava početak njegove karijere: prvi trening, šljakasti teren na Banjici, 60 dečaka, četiri lopte i desetak markera.

Upravo na takvim mestima stvarao se trener koji će kasnije raditi u nekim od najvećih klubova u Evropi.

Nije želeo da preskače stepenice. Verovao je da je rad sa decom važna škola za svakog budućeg trenera i da se ozbiljno fudbalsko znanje ne stiče preko noći.

Marko Nikolić Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Uz praktično iskustvo, ulagao je i u obrazovanje. Završio je sportske studije, školovao se u oblasti sportskog menadžmenta, sticao trenerske licence i samostalno tražio prilike da uči od najboljih.

Posebno je želeo da vidi kako funkcionišu najveći evropski klubovi. Zahvaljujući Radomiru Antiću, proveo je 40 dana u Real Madridu, a usavršavao se i u Atalanti.

Učio je italijanski, kasnije i ruski jezik, jer je smatrao da trener mora da bude spreman za svaki izazov koji se pojavi pred njim.

Prvi veliki izazovi i dokazivanje u Srbiji

Prilika za seniorski fudbal stigla je u sezoni 2008/09, kada je preuzeo prvi tim Rada.

Bio je to ozbiljan ispit za mladog stručnjaka, ali i prilika da pokaže da godine nisu presudne ukoliko iza njih stoje znanje i jasna ideja.

U prvom mandatu uspeo je da sačuva Rad u elitnom rangu srpskog fudbala, dok je u drugom ekipu odveo do kvalifikacija za Ligu Evrope.

Radio je i sa mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije, a zatim je dobio priliku u Vojvodini.

Sa novosadskim klubom stigao je do plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope, čime je dodatno skrenuo pažnju na sebe.

Ipak, najveći domaći izazov tek je dolazio.

Partizan, dupli kruna i odluka koja je iznenadila mnoge

Marko Nikolić je u Partizan stigao u periodu kada su očekivanja bila ogromna, a pritisak gotovo svakodnevan.

Marko Nikolić Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

U Humskoj je radio u dva navrata. Prvi angažman završio se rastankom 2013. godine, u okolnostima koje je kasnije otvoreno opisivao.

U jednom razgovoru otkrio je da je tada sa porodicom čekao prvo dete i da je dobio neplanirani otkaz. Priznao je da je mogao da napravi kompromis i ostane, ali da je odlučio da postupi u skladu sa sopstvenim karakterom.

Ta odluka pokazala je i jednu važnu stranu njegove ličnosti - nije bio spreman da po svaku cenu žrtvuje svoje principe zarad funkcije.

U Partizan se vratio 2016. godine i tada je usledilo poglavlje koje ga je zauvek upisalo u istoriju crno-belih.

Sezona 2016/17. bila je jedna od najuspešnijih u njegovoj karijeri. Partizan je osvojio prvenstvo Srbije i nacionalni Kup, stigavši do duple krune.

Marko Nikolić Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Uspostavio je prepoznatljiv takmičarski identitet ekipe, a navijači su dobili trenera koji je znao kako da izdrži pritisak najvećih utakmica.

Posebno je zanimljivo što je, uprkos velikom uspehu, odlučio da napusti klub i ode u inostranstvo.

Nije čekao ponudu nekog evropskog giganta. Izabrao je mađarski Videoton, verujući da se radi o sredini u kojoj može da nastavi da osvaja trofeje.

Vreme je pokazalo da je ponovo bio u pravu.

Mađarska, Rusija i Dubai - trofeji na različitim adresama

U Videotonu je nastavio da potvrđuje svoj trenerski kvalitet. Već u prvoj sezoni osvojio je titulu prvaka Mađarske, a naredne godine stigao je i do nacionalnog Kupa.

Njegova karijera tada je već poprimala međunarodne razmere.

Sledeća velika stanica bila je Lokomotiva iz Moskve, jedan od najpoznatijih ruskih klubova.

Rad u Rusiji predstavljao je novi izazov, ne samo zbog kvaliteta takmičenja već i zbog potpuno drugačijeg fudbalskog okruženja. Nikolić se prilagodio, naučio jezik i nastavio tamo gde je stao u prethodnim sredinama.

Sa Lokomotivom je osvojio Kup Rusije 2021. godine, a klub je vodio i u Ligi šampiona.

Posle Moskve usledio je odlazak u Ujedinjene Arapske Emirate, gde je preuzeo Šabab Al-Ahli.

Ni tamo nije otišao bez trofeja. Osvojio je Superkup UAE 2024. godine.

Zatim se vratio u Rusiju, ovoga puta na klupu CSKA iz Moskve. Još jednom je pokazao da ume da odgovori zahtevima velikog kluba, osvojivši Kup Rusije 2025. godine.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Partizan, Videoton, Lokomotiva, Šabab Al-Ahli i CSKA – različite države, različite kulture i različiti fudbalski sistemi, ali isti rezultat: Marko Nikolić je gotovo svuda uspevao da ostavi trag kroz trofeje.

AEK - kruna karijere i povratak na najveću evropsku scenu

U junu 2025. godine prihvatio je novi izazov. Potpisao je za atinski AEK i preuzeo odgovornost da vrati jedan od najvećih grčkih klubova na mesto koje njegovi navijači smatraju prirodnim.

Nije mu bilo potrebno mnogo vremena da pokaže zbog čega je izabran.

Već u prvoj sezoni sa AEK-om osvojio je titulu prvaka Grčke, a ekipa je stigla i do četvrtfinala Lige konferencije u sezoni 2025/26.

Ipak, najveća potvrda njegovog rada stigla je u avgustu 2026. godine, kada je AEK pod njegovim vođstvom izborio plasman u Ligu šampiona.

Za čoveka koji je karijeru započeo na šljakastom terenu sa četiri lopte, to je bio još jedan veliki trenutak.

U međuvremenu je klub pokazao koliko veruje srpskom stručnjaku. U junu 2026. produžio je ugovor sa Nikolićem do 2029. godine.

Pritisak kao motivacija, porodica kao utočište

Iza trofeja i velikih rezultata krije se trener koji nikada nije bežao od priče o pritisku.

Nikolić je u jednom razgovoru objasnio da voli da radi u klubovima u kojima se očekuju pobede i trofeji. Ne privlače ga sredine u kojima se unapred prihvata prosečnost.

Jednom prilikom rekao je i da bi se zabrinuo kada bi radio u klubu u kojem nema pritiska.

Za njega je upravo to lepota trenerskog posla - odgovornost, očekivanja i svakodnevna borba za rezultat.

Ipak, svestan je da čovek ne može da živi samo od fudbala.

Govorio je o važnosti porodice, prijatelja i života van stadiona, ističući da svaki trener mora da ima nešto što će mu pomoći da se mentalno oporavi od svakodnevnih fudbalskih pražnjenja.

Posebno je zanimljivo njegovo razmišljanje o sreći.

Veruje da sreća postoji, ali da mora da se zasluži. Drugim rečima, prilika može da se pojavi slučajno, ali samo pripremljeni ljudi umeju da je iskoriste.

Od četiri lopte do Lige šampiona - priča koja još traje

Marko Nikolić danas pripada grupi najuspešnijih srpskih fudbalskih trenera svoje generacije.

Njegov put nije bio pravolinijski. Bilo je otkaza, teških odluka, neizvesnosti, odlazaka iz Srbije i izazova u sredinama u kojima je morao da se dokazuje iz početka.

Ali postoji jedna stvar koja povezuje sve etape njegove karijere - nikada nije prestao da uči.

1/7 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije imao veliko igračko ime iza sebe. Nije dobio prečicu do vrha. Nije čekao da mu neko pokloni priliku.

Počeo je volontirajući u mlađim kategorijama Rada, učio od velikih trenera, ulagao u sebe i postepeno gradio ime.

Danas iza sebe ima titule u Srbiji, Mađarskoj i Grčkoj, nacionalne kupove u Srbiji, Mađarskoj i Rusiji, Superkup UAE i iskustvo vođenja klubova na najvećoj evropskoj sceni.

A možda je upravo u tome najveća vrednost njegove životne priče.

Jer Marko Nikolić nije samo priča o trofejima. To je priča o čoveku koji je veoma rano shvatio da ne moraš da budeš najbolji fudbaler da bi postao vrhunski trener.

Dovoljno je da znaš šta želiš, da budeš spreman da radiš kada nema aplauza i da ne odustaneš kada put postane težak.

Od šljake na Banjici do najveće evropske fudbalske pozornice - Markova priča još nije završena. Čak naprotiv, čini nam se da je tek počelo ono pravo!

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