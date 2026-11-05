IZNENAĐENJE I PRVA TRI BODA: Stepa Bombonjera ispisala istoriju u Zlatnoj ligi!
Istorija je ispisana! Debitant u Zlatnoj ligi, ekipa Stepa Bombonjera, zabeležila je prvi trijumf u 18. sezoni ovog futsal takmičenja.
I to na kakav način - u meču sa 11 golova! Pao je sjajan tim Futsal News Serbia - 8:3 (5:1). Po dva gola za pobednike dali su Jović, Đurić, Ristić i Spasojević, a za poražene mreže su tresli Jovanović dva puta i Đuričić.
Ništa manje zanimljiv i efikasan nije bio ni drugi meč 1. kola, u kojem je sve bolji Soccerbet dugo i ubedljivo (4:1) vodio protiv šampiona, ekipe Igor Milovanović-GSP Beograd, ali je na kraju utakmica završena 5:5!
Već posle prvih šest mečeva jasno je da ćemo ove sezone u Zlatnoj ligi gledati odličan futsal, neizvestan i efikasan i da će šestostrukom uzastopnom pobedniku, ekipi Igor Milovanović-GSP Beograd, biti teže nego ikada da odbrani šampionski trofej i zlatne medalje!
Narednog utorka (10. novembar) na programu su preostala dva meča 2. kola:
Sportal - Borba-Soccer 19.00
RTV Pančevo-Dunav TV - Sportissimo 19.50
Trenutna tabela izgleda ovako:
1. Soccerbet 4
2. Igor Milovanović-GSP Beograd 4
3. Stepa Bombonjera 3
4. Borba-Soccer 3
5. Sportal 1
6. Sportissimo 1
7. RTV Pančevo-Dunav TV 0
8. Futsal News Serbia 0
Svi mečevi biće odigrani u Sportskom centru „Slodes“ u Beogradu (Borska 92F). Ulaz je besplatan.
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