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Istorija je ispisana! Debitant u Zlatnoj ligi, ekipa Stepa Bombonjera, zabeležila je prvi trijumf u 18. sezoni ovog futsal takmičenja.

I to na kakav način - u meču sa 11 golova! Pao je sjajan tim Futsal News Serbia - 8:3 (5:1). Po dva gola za pobednike dali su Jović, Đurić, Ristić i Spasojević, a za poražene mreže su tresli Jovanović dva puta i Đuričić.

Zlatna liga Foto: SLOBODAN SANDIĆ/SOCCER ZLATNA LIGA

Ništa manje zanimljiv i efikasan nije bio ni drugi meč 1. kola, u kojem je sve bolji Soccerbet dugo i ubedljivo (4:1) vodio protiv šampiona, ekipe Igor Milovanović-GSP Beograd, ali je na kraju utakmica završena 5:5!

Već posle prvih šest mečeva jasno je da ćemo ove sezone u Zlatnoj ligi gledati odličan futsal, neizvestan i efikasan i da će šestostrukom uzastopnom pobedniku, ekipi Igor Milovanović-GSP Beograd, biti teže nego ikada da odbrani šampionski trofej i zlatne medalje!

Narednog utorka (10. novembar) na programu su preostala dva meča 2. kola:

Sportal - Borba-Soccer 19.00

RTV Pančevo-Dunav TV - Sportissimo 19.50

Trenutna tabela izgleda ovako:

1. Soccerbet 4

2. Igor Milovanović-GSP Beograd 4

3. Stepa Bombonjera 3

4. Borba-Soccer 3

5. Sportal 1

6. Sportissimo 1

7. RTV Pančevo-Dunav TV 0

8. Futsal News Serbia 0

Svi mečevi biće odigrani u Sportskom centru „Slodes“ u Beogradu (Borska 92F). Ulaz je besplatan.

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