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Nacionalni tim Nemačke uskoro očekuju dueli protiv Srbije u Beogradu i Holandije u Berlinu, a tim povodom selektor Jirgen Klop obelodanio je imena igrača na koje računa za ove mečeve.

Dileme po pitanju čuvara mreže nema - status prvog golmana čvrsto drži Mark-Andre ter Štegen, bez obzira na visoku formu konkurenata:

"Mark-Andre ima fenomenalnu sezonu u Amsterdamu. Svih pet golmana sa prvog okupljanja bili su izvanredni i utisci sa treninga su vrhunski. Ipak, Mark ulazi kao broj jedan u predstojeće duele. Ne radi se samo o tome ko trenutno bolje brani, već o činjenici da čuvar mreže mora da uliva potpunu stabilnost celom timu", jasan je Klop.

Govoreći o ofanzivnoj liniji, kormilar „pancera“ se osvrnuo na formu pojedinaca i posebno naglasio istorijski uspeh napadača Arsenala:

"Deri Šerhant je bio najprijatnije iznenađenje prvog okupljanja, Said El Mala izuzetno profitira na korigovanoj poziciji, dok je Junes Ebnutalib pokazao i više nego što se očekivalo. Takođe, Kaj Haverc je postao najbolji nemački strelac u istoriji Lige šampiona, na čemu mu od srca čestitam."

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, najzvučnije ime i pravo iznenađenje predstavlja poziv sedamnaestogodišnjem ofanzivcu Borusije Menhengladbah, Vaelu Mohji, čiji je debi u septembru odložila povreda:

"Nema mnogo 17-godišnjaka koji uopšte igraju Bundesligu, što samo po sebi dovoljno govori. Razgovori koje sam vodio sa njim bili su izvanredni. Sa 17 godina lično nisam imao toliko samopouzdanja, ali ruku na srce, u tom uzrastu nisam bio ni izbliza toliko dobar", našalio se Klop u svom stilu.

Promena i zapaženih uloga ima i u defanzivi, gde se istakao bek Sent Paulija, Filip Troj:

"Troj radi fantastičan posao, munjevito je prešao put od novajlije do standardnog rešenja. Pratimo i dvojac Lajpciga, Baku i Henrihs su nam stalno na radaru, dok na poziciji desnog beka želimo da isprobamo i talentovanog Fina Jelča."

Iako su ovoga puta izostala imena Davida Rauma i centarfora Juventusa Nika Voltemadea, selektor napominje da vrata nacionalnog tima nikome nisu zatvorena:

"Bilo bi suludo otpisati bilo koga, imamo ogroman potencijal. Razgovarao sam sa Nikom. U Juventusu prolazi kroz solidan period, mada to još ne deluje sasvim kompletno. Na dobrom je putu, ali mu u ovom trenutku nedostaje potpuna opasnost po protivnički gol. Trenutna forma je presudila", objasnio je Jirgen Klop.

1/6 Vidi galeriju Jirgen Klop, selektor Nemačke Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Kompletan spisak Nemačke za duele sa Srbijom i Holandijom

Golmani: Mark-Andre ter Štegen, Jonas Urbig, Aleksander Nibel.

Odbrana: Valdemar Anton, Natanijel Braun, Fin Jelč, Maksimilijan Mitelštat, Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Tjav, Filip Troj.

Sredina terena: Tom Bišhof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lenart Karl, Džošua Kimih, Vael Mohja, Feliks Nmeča, Aleksandar Pavlović, Deri Šerant, Florijan Virc.

Napad: Junes Ebnutalib, Niklas Fulkrug, Kai Haverc.

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