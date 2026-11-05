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Obdukcija je otkrila od čega je preminuo Hesus de Migel!

Napadač Tenerifa (30) preminuo je usled traumatske povrede grudnog koša, zadobijene tokom stravičnog sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom.

Preliminarni nalaz doneo je prvi odgovor o uzroku smrti fudbalera, koji je izgubio život dan nakon utakmice, dok istraga o svim okolnostima tragedije i dalje traje.

1/8 Vidi galeriju Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema informacijama španskih medija, povreda je ocenjena kao uzrok koji je kompatibilan sa smrtnim ishodom. Ipak, forenzička ispitivanja još nisu završena, a konačan izveštaj tek treba da pruži potpuniju sliku o tome šta se dogodilo. Istraga je i dalje otvorena, a istražitelji proveravaju sve okolnosti tragedije, uključujući i medicinsku pomoć koju je fudbaler dobio nakon sudara.

Stravičan sudar u poslednjim sekundama utakmice

Sve se dogodilo u ponedeljak, 2. novembra, tokom utakmice Tenerifa i Andore u španskoj drugoj ligi. Meč je bio u dubokoj nadoknadi vremena, rezultat je bio 2:2, a De Miguel je krenuo u napad i pokušao da stigne do lopte koja mu je otvarala prostor ka protivničkom golu.

Golman Andore Hesus Ovono izašao je daleko od svog kaznenog prostora kako bi intervenisao. U pokušaju da stigne do lopte, udario je De Miguela nogom u predelu gornjeg dela tela. Napadač Tenerifa odmah se srušio na travu i ostao nepomičan.

Igrači oba tima momentalno su počeli da dozivaju lekarsku ekipu. Sudija je Ovonou pokazao direktan crveni karton, a u zapisniku je naveo da je golman udario protivnika podignutom nogom, prekomernom silom, dok je lopta bila u igri.

Medicinsko osoblje više minuta pokušavalo je da pomogne nesrećnom fudbaleru. De Migel je potom iznet sa terena na nosilima i prebačen u bolnicu, gde je primljen u teškom stanju. Tokom transporta došlo je do srčanog zastoja, a lekari su uspeli da mu povrate puls. Ipak, uprkos naporima medicinskog osoblja, stanje mu se pogoršalo i u utorak ujutru potvrđena je njegova smrt.

Obdukcija donela prvi odgovor, istraga se nastavlja

Preliminarni nalaz obdukcije pokazao je da je uzrok smrti traumatska povreda grudnog koša slučajnog karaktera. To je prvi važan medicinski zaključak nakon tragedije, ali ne i poslednja reč o svim okolnostima slučaja.

Policija i tužilaštvo pokrenuli su istragu kako bi utvrdili tačan sled događaja. Posebna pažnja posvećena je samom sudaru, ali i postupcima medicinskih ekipa na stadionu i tokom prevoza u bolnicu.

Za sada nema konačnog zaključka o eventualnoj krivičnoj odgovornosti golmana Andore.

Golman se oglasio posle tragedije: "Ovo su najteži dani mog života"

Jesus Ovono prvi put se javno oglasio nakon smrti fudbalera sa kojim se sudario na terenu. Golman Andore nije krio koliko ga je pogodila tragedija, a njegove reči svedoče o težini trenutaka kroz koje prolazi.

"Ovo su najteži dani mog života. Teško mi je da pronađem reči i veoma teško prihvatam sve što se dogodilo. Osećam ogromnu bol zbog gubitka Hesusa. Mislim na njega, njegovu porodicu i sve ljude koji su ga voleli", poručio je Ovono.

Dodao je da zna da će biti mnogo pitanja na koja će morati da odgovori i da će se suočiti sa svime što sledi.

Golman je nakon tragedije bio izložen i uvredama na društvenim mrežama, zbog čega je deaktivirao svoj Instagram nalog. Iz njegovog kluba poručili su da pružaju psihološku podršku članovima ekipe kojima je ona potrebna.

1/5 Vidi galeriju Hesus Ovono Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iza sebe ostavio suprugu i malu ćerku

Tragedija je posebno potresla porodicu preminulog fudbalera. De Miguel je iza sebe ostavio suprugu i malu ćerku, a saučešće porodici uputili su klub, saigrači, navijači i brojni predstavnici španskog fudbala.

Njegovi roditelji i preci potiču iz mesta Navahermosa u provinciji Toledo, gde je napadač provodio deo detinjstva. Upravo tamo su se okupili porodica, prijatelji i meštani kako bi mu odali poslednju počast. Sahrana je zakazana za četvrtak, 5. novembra.

Rođen je u Madridu 1996. godine, a fudbalski put započeo je u mlađim kategorijama Leganesa. Pre nego što je stigao do profesionalnog fudbala, nastupao je za nekoliko klubova iz nižih rangova španskog takmičenja. Njegov put nije bio lak, ali je uspeo da ostvari san i zaigra na profesionalnoj sceni.

Koliko je tragedija potresla španski fudbal pokazuje i odluka Fudbalskog saveza Španije da utakmicu Tenerifa i Andore ne nastavlja. Susret je registrovan rezultatom 2:2, koji je važio u trenutku prekida, jer je procenjeno da bi nastavak utakmice bio neprimeren zbog svega što se dogodilo.

Umesto borbe za bodove, fudbal je stao pred tragedijom koja je odnela jedan mladi život. Iza Hesusa de Miguela ostali su porodica, prijatelji i uspomena na fudbalera koji je ostvario svoj san, ali je njegov život tragično prekinut na terenu.