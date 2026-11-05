Slušaj vest

Ko kaže da je za velika fudbalska čuda neophodan budžet od nekoliko stotina miliona evra?

Komo je u sredu uveče pokazao da novac jeste važan, ali da nije jedino merilo uspeha. Klub iz italijanskog gradića, koji je do pre samo nekoliko godina bio daleko od fudbalske elite, ispisao je istoriju Lige šampiona i pobedio Lans na gostovanju neverovatnih 9:1!

1/6 Vidi galeriju FK Komo Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Ekipa Seska Fabregasa nije samo ostvarila jednu od najvećih pobeda u istoriji elitnog takmičenja, već je pokazala da može da se nosi sa najvećima. Komo je postao tek drugi klub koji je postigao devet golova na jednom meču Lige šampiona, a prvi koji je to učinio na gostovanju. Pritom, ovo mu je debitantska sezona u ovom takmičenju!

Pare nisu problem

I upravo tu počinje možda i najzanimljiviji deo ove priče – finansijska strana fudbalskog čuda.

Prema podacima specijalizovanog portala Capology, odnosno procenama plata koje prenosi FBref, Komo za godišnje zarade igračkog kadra izdvaja oko 44,5 miliona evra. Sa druge strane, Real Madrid za plate izdvaja približno 309,5 miliona, Mančester siti oko 259 miliona, a Bajern oko 259,5 miliona evra.

Pojedini igrači Koma imaju plate u rasponu od 500.000 do 800.000 evra!

To znači da Real Madrid na plate troši gotovo sedam puta više od Koma, dok su Mančester siti i Bajern na približno šest puta većem iznosu. Razlika je još očiglednija kada se pogleda koliko novca najveći klubovi ulažu u pojedince.

Naravno, Komo nije siromašan klub. Iza njega stoje bogati indonežanski vlasnici, porodica Hartono, koja je omogućila ozbiljna ulaganja i stvaranje konkurentnog tima. Ipak, u poređenju sa evropskim supermoćnicima, klub iz grada na obali jezera i dalje raspolaže znatno skromnijim platnim fondom.

A rezultati? Pobeda nad Lajpcigom, trijumf od 4:1 protiv Mančester junajteda, a sada i istorijskih 9:1 protiv Lansa. Posle četiri utakmice debitantske sezone u Ligi šampiona, Komo ima tri pobede, devet bodova i čak 19 postignutih golova. Nalazi se na četvrtom mestu ligaške faze.

Magija sa klupe

Posebnu priču predstavlja i Sesk Fabregas. Nekadašnji vrhunski vezista, koji je trenersku karijeru gradio upravo u Komu, napravio je ekipu koja igra hrabro, napadački i bez straha od zvučnijih imena. Protiv Lansa je čak sedam različitih fudbalera zatreslo mrežu, a 18-godišnji Mateo Papacioli postavio je konačan rezultat u nadoknadi vremena.

Komo je tako postao mnogo više od simpatične fudbalske priče iz Italije. Postao je ozbiljan evropski projekat i dokaz da se uz dobru ideju, pametna ulaganja i pravi sportski koncept mogu praviti čuda čak i kada protivnici raspolažu šest ili sedam puta većim novcem.

Devet golova u Ligi šampiona, a budžet daleko od evropskih velikana. Komo je trenutno jedna od najlepših fudbalskih priča na Starom kontinentu!