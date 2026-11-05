VREME PROMENA I U HUMSKOJ: Šta se dešava sa Fudbalskim klubom Partizan?
- Partizan je i dalje daleko od nekadašnjeg nivoa, a kratkoročne pobede ne rešavaju duboke probleme u klubu.
- Promene su neophodne, ali novi ljudi moraju biti nezavisni, sposobni i da rade isključivo u interesu Partizana.
Šta se dešava sa Partizanom? Pitanje koje se postavljalo toliko puta u godinama iza nas.
Menjale su se i uprave, ali klub je ostajao na dnu ili blizu dna. Bar kada govorimo o razmeri veličina – rezultati.
Izrazito neuspešne uprave imale su jako zanimljivu strategiju: nećemo da odemo. Da pojasnimo – imaju državni novac, prave ogroman minus, nemaju nikakve rezultate i neće da odu. Prosto čovek da se zapita „Zašto ste vi zapravo tu“.
Navijači Partizana u svoj toj ujdurmi oko kluba više nisu mogli ni da prepoznaju ko je tu iz ljubavi prema kluba, ko iz ličnih interesa, a ko je postavljen iz političkih razloga.
Neverovatno vezivanje za funkcije bez nula odsto odgovornosti prema armiji navijača i crno-belom grb govori nam da su gotovo svi na vrhu – postavljeni poslušnici.
Neverovatno je koliko nisu vredele ništa čak ni njihove reči.
- Odlazimo ako ne prođemo...
Ispadnu. Ostanu. Pojeo vuk magarca.
Sada, čak i u vreme promena – opet se drže čvrsto svojih fotelja.
Ima zagovornika koji kažu: pa, krenuo je sada Partizan. Da, pobedio je Zemun, posrnuli Radnički i Budućnost iz Valjeva. I to umnogome zbog Aleksandra Stanojevića, koji je malo prodrmao, ovaj prosečni tim sklepan uz pomoć štapa i kanapa tokom sezone. Ali navodni "pokret Partizana" je samo novo, stoto, guranje istinskih problema pod tepih.
Ovo prosto nije više ni 20% od nivoa Partizana. Na svim poljima. Uz sve to, čovek koji vodi klub sve radi iz senke – jedan intervju godišnje podobnom mediju i to je to.
Zamisao da tako može da se vodi Partizan predstavlja zabludu i osuđena je na propast.
Zamisao da može da se vodi Partizan sa ringišpilskog vašara ne zaslužuje ni komentar.
Vreme promena zahvatiće i klub iz Humske.
Ne treba svi da odu – ne. Raća Petrović pokazuje svojim radom, stavom, srčanošću, ponašanjem... Da mu je mesto u Partizanu.
Ono što je važnije od toga da trenutna uprava napusti klub je ko će da dođe na njeno mesto. Tri jako bitna faktora, možda bi u normalnim okolnostima delovalo da se ovo podrazumeva, ali kada vidimo sve šta se dešavalo – jasno je zašto da se nije podrazumevalo.
1. Da ih tu niko nije postavio. Da nemaju veze sa politikom.
2. Da rade samo u interesu Partizana, a na svom ličnom.
3. Da su sposobni – privredno i sportski.
Sve drugo znači samo nastavak agonije.