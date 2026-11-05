Slušaj vest

Šta se dešava sa Partizanom? Pitanje koje se postavljalo toliko puta u godinama iza nas.

Menjale su se i uprave, ali klub je ostajao na dnu ili blizu dna. Bar kada govorimo o razmeri veličina – rezultati.

Izrazito neuspešne uprave imale su jako zanimljivu strategiju: nećemo da odemo. Da pojasnimo – imaju državni novac, prave ogroman minus, nemaju nikakve rezultate i neće da odu. Prosto čovek da se zapita „Zašto ste vi zapravo tu“.

Navijači Partizana u svoj toj ujdurmi oko kluba više nisu mogli ni da prepoznaju ko je tu iz ljubavi prema kluba, ko iz ličnih interesa, a ko je postavljen iz političkih razloga.

Neverovatno vezivanje za funkcije bez nula odsto odgovornosti prema armiji navijača i crno-belom grb govori nam da su gotovo svi na vrhu – postavljeni poslušnici.

Neverovatno je koliko nisu vredele ništa čak ni njihove reči.

- Odlazimo ako ne prođemo...

Ispadnu. Ostanu. Pojeo vuk magarca.

Sada, čak i u vreme promena – opet se drže čvrsto svojih fotelja.

Ima zagovornika koji kažu: pa, krenuo je sada Partizan. Da, pobedio je Zemun, posrnuli Radnički i Budućnost iz Valjeva. I to umnogome zbog Aleksandra Stanojevića, koji je malo prodrmao, ovaj prosečni tim sklepan uz pomoć štapa i kanapa tokom sezone. Ali navodni "pokret Partizana" je samo novo, stoto, guranje istinskih problema pod tepih.

Ovo prosto nije više ni 20% od nivoa Partizana. Na svim poljima. Uz sve to, čovek koji vodi klub sve radi iz senke – jedan intervju godišnje podobnom mediju i to je to.

Zamisao da tako može da se vodi Partizan predstavlja zabludu i osuđena je na propast.

Zamisao da može da se vodi Partizan sa ringišpilskog vašara ne zaslužuje ni komentar.

Vreme promena zahvatiće i klub iz Humske.

Ne treba svi da odu – ne. Raća Petrović pokazuje svojim radom, stavom, srčanošću, ponašanjem... Da mu je mesto u Partizanu.

Ono što je važnije od toga da trenutna uprava napusti klub je ko će da dođe na njeno mesto. Tri jako bitna faktora, možda bi u normalnim okolnostima delovalo da se ovo podrazumeva, ali kada vidimo sve šta se dešavalo – jasno je zašto da se nije podrazumevalo.

1/4 Vidi galeriju Upravni odbor FK Partizan Foto: FK Partizan

1. Da ih tu niko nije postavio. Da nemaju veze sa politikom.

2. Da rade samo u interesu Partizana, a na svom ličnom.

3. Da su sposobni – privredno i sportski.

Sve drugo znači samo nastavak agonije.