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Kapiten Barselone Rafinja produžio je ugovor do 30. juna 2030. godine, saopštio je danas taj fudbalski klub. Stari ugovor 29-godišnjeg brazilskog fudbalera istekao bi 2028. godine.

Rafinja je ove sezone u 13 utakmica u svim takmičenjima postigao 19 golova, od kojih 15 u španskom prvenstvu, i imao je tri asistencije.

Rafinja u dresu Barselone Foto: R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

On je 2022. godine iz Lidsa prešao u Barselonu, sa kojom je osvojio tri šampionske titule, Kup kralja i tri Superkupa Španija.

Do sada je za katalonski klub odigrao 190 utakmica, postigao 94 gola i imao je 62 asistencije.

Kurir Sport / Beta

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