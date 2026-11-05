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Predsednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa rekao je da je Kristijano Ronaldo uzor svima, da je mnogo više od fudbalera i dodao da će mu vrata Saveza uvek biti otvorena, nakon što je bivši kapiten danas objavio da je završio reprezentativnu karijeru.

Predsednik Saveza pohvalio je istorijsko nasleđe koje je ostavio Ronaldo, rekorder po broju nastupa za Portugal i najbolji strelac u istoriji reprezentacije.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u suzama posle poraza od Španije Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Kako je Proensa ocenio, Ronaldov uticaj prevazišao je fudbalski teren i on je postao uzor i inspiracija širom sveta.

"Za Portugal, Kristijano Ronaldo će uvek biti mnogo više od običnog fudbalera. On je čovek, sportista, uzor, šampion i lider. On je naš kapiten. Na dan kada objavljuje da završava karijeru u nacionalnom timu, u ime Fudbalskog saveza i čitave portugalske fudbalske porodice, zahvaljujemo Kristijanu Ronaldu na svemu što nam je pružio, a toga je zaista mnogo", naveo je Proensa na Instagramu, preneli su britanski mediji.

Ronaldo je za Portugal debitovao 2003. godine, odigrao 234 utakmice i postigao 146 golova i svetski je rekorder u obe kategorije.

On je sa reprezentacijom osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine i dva trofeja u Ligi nacija 2019. i 2025. godine.

"Pored pobeda, trofeja i rekorda, kao i činjenice da je igrač sa najviše nastupa i najbolji strelac u istoriji naše reprezentacije, primer koji je pružio ostaće izvor inspiracije. Predstavio je Portugal čitavom svetu i gde god da se nalazite na ovoj planeti, ime Kristijana Ronalda bilo je prisutno kad god bi se pomenuo Portugal. Bio je uzor svima koji sanjaju da svakog dana postanu bolji", naveo je Proensa.

Proensa je posebno zahvalio Ronaldu i na ličnoj podršci i istakao koliko mu znače njihovi razgovori i odnos koji su izgradili tokom prethodnih 18 meseci.

"Kao predsednik Fudbalskog saveza Portugala zahvaljujem Kristijanu Ronaldu na svoj podršci koju mi je pružio tokom prethodnih godinu i po dana. Vrata Fudbalskog saveza Portugala uvek će biti otvorena za Kristijana Ronalda. ;Hvala ti na svemu što si nam pružio. Zauvek ćeš biti naš kapiten", naveo je Proensa.

Kurir Sport / Beta

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