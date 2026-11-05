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Tim Seska Fabregasa tako je postao je prvi italijanski klub koji je postigao devet golova na jednoj utakmici nekog evropskog takmičenja.

FK Komo Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Kako navodi "Opta", Komo je ujedno prvi italijanski tim koji je u gostima u Ligi šampiona postigao najmanje sedam pogodaka.

Još impresivnije – nijedna ekipa nije postigla devet golova na gostovanju u evropskom elitnom takmičenju još od 1971. godine.

U modernoj eri Lige šampiona samo je Bajern Minhen pre Koma uspeo da postigne devet golova na jednoj utakmici, kada je 2024. godine savladao Dinamo Zagreb sa 9:2.

Komo je rezultatom 9:1 postavio i novi rekord Lige šampiona kada je reč o najubedljivijoj pobedi gostujuće ekipe.

Prethodni rekord iznosio je sedam golova razlike i držale su ga tri ekipe.

Marsej je 2010. pobedio Žilinu sa 7:0, Šahtjor je 2014. istim rezultatom savladao BATE Borisov, dok je Liverpul 2017. slavio protiv Maribora sa 7:0.

Komo ih je sada nadmašio pobedom od čak osam golova razlike.

Trijumf je istorijski i kada se posmatraju svi italijanski klubovi u evropskim takmičenjima.

Do sada su najveće gostujuće pobede ekipa iz Serije A bile Atalantinih 8:0 protiv Sarajeva 2018. godine u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Milanovih 8:0 protiv Union Luksemburga 1961.

Komo je sada sa devet postignutih golova otišao korak dalje i upisao jednu od najneverovatnijih evropskih večeri u modernoj istoriji italijanskog fudbala.

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