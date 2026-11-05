POBEDA ZA FUDBALSKE ALMANAHE: Koje je sve rekorde Komo oborio u magičnoj noći?
Tim Seska Fabregasa tako je postao je prvi italijanski klub koji je postigao devet golova na jednoj utakmici nekog evropskog takmičenja.
Kako navodi "Opta", Komo je ujedno prvi italijanski tim koji je u gostima u Ligi šampiona postigao najmanje sedam pogodaka.
Još impresivnije – nijedna ekipa nije postigla devet golova na gostovanju u evropskom elitnom takmičenju još od 1971. godine.
U modernoj eri Lige šampiona samo je Bajern Minhen pre Koma uspeo da postigne devet golova na jednoj utakmici, kada je 2024. godine savladao Dinamo Zagreb sa 9:2.
Komo je rezultatom 9:1 postavio i novi rekord Lige šampiona kada je reč o najubedljivijoj pobedi gostujuće ekipe.
Prethodni rekord iznosio je sedam golova razlike i držale su ga tri ekipe.
Marsej je 2010. pobedio Žilinu sa 7:0, Šahtjor je 2014. istim rezultatom savladao BATE Borisov, dok je Liverpul 2017. slavio protiv Maribora sa 7:0.
Komo ih je sada nadmašio pobedom od čak osam golova razlike.
Trijumf je istorijski i kada se posmatraju svi italijanski klubovi u evropskim takmičenjima.
Do sada su najveće gostujuće pobede ekipa iz Serije A bile Atalantinih 8:0 protiv Sarajeva 2018. godine u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Milanovih 8:0 protiv Union Luksemburga 1961.
Komo je sada sa devet postignutih golova otišao korak dalje i upisao jednu od najneverovatnijih evropskih večeri u modernoj istoriji italijanskog fudbala.