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Jednu takvu ispovest podelio je 28-godišnji mađarski vezista Adrijan Soke, koji je pre nekoliko godina bio nadomak ozbiljne fudbalske karijere, a danas, uz pokušaj povratka na teren, radi i u jednom skladištu u Nemačkoj.

Soke je 2020. godine dobio poziv u seniorsku reprezentaciju Mađarske od tadašnjeg selektora Marka Rosija. Činilo se da je pred njim blistava budućnost, ali se njegov život ubrzo okrenuo u potpuno drugačijem pravcu.

Adrijan Soke Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Između 2023. i 2025. godine gotovo da je nestao sa fudbalske mape. Napravio je pauzu koja je trajala skoro dve godine, a razlog nije bio nedostatak talenta, već činjenica da je potpuno izgubio ljubav prema fudbalu.

U razgovoru za mađarski portal „Čak Foci“ otvoreno je govorio o teškom periodu i priznao koliko mu je bilo teško da se udalji od sporta kojem je posvetio najveći deo života.

„Postajao sam sve napetiji na terenu, a i u privatnom životu. Nakon nekog vremena fudbal mi se gotovo zgadio. Osećao sam da bih radije radio bilo šta drugo“, iskreno je priznao Soke.

Mađarski fudbaler objasnio je da nije postojao jedan konkretan događaj koji je ugasio njegovu strast prema fudbalu. Sve se odvijalo postepeno, a motivacija, entuzijazam i želja za igrom polako su nestajali.

„To nije bilo nešto što se dogodilo preko noći. Imao sam osećaj da stalno tonem, a da toga nisam ni svestan. U početku sam mislio da je reč o prolaznom periodu i nisam tome pridavao previše pažnje. Nastavio sam da radim, ali stvari su postajale sve teže“, ispričao je on.

Posebno težak period usledio je nakon odlaska iz profesionalnog fudbala. Nestala je svakodnevna rutina na koju je godinama bio naviknut, a Soke priznaje da se povukao iz spoljnog sveta i izgubio osećaj za svakodnevni život.

Danas živi u Nemačkoj, gde radi u skladištu, ali fudbal ipak nije potpuno ostavio iza sebe. Od leta nastupa za GV Brajvajler, klub koji se takmiči u šestom rangu nemačkog fudbala.

Tokom dosadašnje karijere nosio je dres nekoliko klubova. Prošao je omladinsku školu Kelna, a igrao je i za holandski Herakles, mađarski Diošđer, srpsku Bačku Topolu i Budafoki MTE.

Za drugi tim Kelna odigrao je 51 utakmicu i postigao 15 golova, dok je u dresu Heraklesa zabeležio 43 nastupa.

Adrijan Soke Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Iako je danas daleko od nivoa na kojem je nekada sanjao da igra, 28-godišnji fudbaler ne želi da odustane od novog početka.

„Osećam se dobro u ovom okruženju. Nakon duge pauze, ovaj nivo takmičenja mi odgovara kako bih ponovo izgradio sebe. Nisam sebi postavio konkretan cilj niti rok. Želim da se korak po korak vratim u najbolju formu“, poručio je Soke.