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De Miguel (30) preminuo je u utorak, dan nakon što je doživeo srčani zastoj usled sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom na utakmici druge španske lige.

Sahrani su prisustvovali i njegovi saigrači iz Tenerifa, koji su doputovali sa Kanarskih ostrva, kako bi odali poslednju počast preminulom fudbaleru.

"Sa velikom tugom i iskrenim emocijama izražavamo saučešće i poštovanje. Ovo je najbolji način da pokažemo da je fudbalska zajednica ujedinjena i da pružimo podršku njegovim najbližima", izjavio je De la Fuente uoči ceremonije.

Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia

Pogrebna povorka stigla je do crkve u Navahermosi, mestu u centralnoj Španiji, gde je sahranjen De Miguel. Desetine ljudi pratile su pogrebno vozilo, a pojedini su nosili sveće.

Roditelji preminulog fudbalera poreklom su iz Navahermose, mesta sa oko 3.000 stanovnika, koje je proglasilo trodnevnu žalost. Zastave na zgradi gradske uprave spuštene su na pola koplja.

Hesus de Migel Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

De Miguel je rođen u Madridu, a tokom karijere nastupao je za nekoliko niželigaških španskih klubova. Prošle godine pomogao je Tenerifima da izbore plasman u drugu ligu.

Do nesreće je došlo u ponedeljak, kada je golman Andore Hesus Ovono u borbi za visoku loptu naleteo na De Migela, koji nije video protivnika. Fudbaler se srušio na teren, a medicinsko osoblje mu je ukazivalo pomoć oko pet minuta, pre nego što je prevezen u bolnicu.

Ovono je nakon incidenta izrazio žaljenje i uputio saučešće porodici preminulog fudbalera, koji je iza sebe ostavio suprugu i jednogodišnju ćerku.

Hesus de Migel Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Španska nacionalna policija pokrenula je istragu zbog mogućeg krivičnog dela nehotičnog izazivanja smrti, što je uobičajena procedura u slučajevima neprirodne smrti. Istražitelji će, između ostalog, procenjivati da li je intervencija golmana bila van okvira uobičajene igre.

Smrt De Migela potresla je fudbalski svet, a brojni evropski klubovi uputili su poruke saučešća. Počast španskom fudbaleru odata je i tokom utakmica Lige šampiona ove nedelje.

(Beta)