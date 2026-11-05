Slušaj vest

Kako je saopšteno iz Fudbalskog saveza Španije i La Lige, zajednički program biće održan pod sloganom "Uvek u našem sećanju".

Počast će obuhvatiti minute ćutanja, polaganje cveća, komemorativne dresove i video zapise posvećene igraču na stadionima širom Španije.

Bivši fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je u utorak u 31. godini pošto je u ponedeljak doživeo teške povrede glave i grudnog koša posle sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice 12. kola druge španske lige.

Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ne propustiteFudbalTUGA DO NEBA: Sahranjen fudbaler koji je preminuo posle stravičnog sudara na utakmici, poslednji pozdrav uputili mu De la Fuente i Perez
Hesus de Migel
FudbalGOLMAN KOJI JE IZAZVAO NEZAPAMĆENU TRAGEDIJU SE OGLASIO PRVI PUT! Njegove reči ODJEKUJU PLANETOM, evo šta je rekao posle SMRTI mladog fudbalera!
Hesus Ovono
FudbalGOLMAN KOJI JE IZAZVAO TRAGEDIJU SAIGRAČIMA SAOPŠTIO ŠOKANTNU INFORMACIJU! Nakon brutalnog sudara i smrti fudbalera otkrio šta misli
Hezus Ovono
FudbalSUPRUGA I ĆERKA GLEDALE KAKO IM SE RUŠI SVET: Fudbaler preminuo na terenu, a Marijina poruka posle tragedije slama srce
Hesus de Miguel Alameda

00:27
Delije na utakmici Crvena zvezda - Inter Izvor: Kurir