Sve fudbalske utakmice u Španiji koje će biti odigrane od 6. do 9. novembra staće u devetom minutu na kratko u znak odavanja počasti tragično preminulom bivšem fudbaleru Tenerifa Hesusu De Migelu.
Fudbal
CELA ŠPANIJA STAJE ZBOG NJEGA: Svi mečevi biće prekinuti u devetom minutu zbog tragično preminulog fudbalera
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Kako je saopšteno iz Fudbalskog saveza Španije i La Lige, zajednički program biće održan pod sloganom "Uvek u našem sećanju".
Počast će obuhvatiti minute ćutanja, polaganje cveća, komemorativne dresove i video zapise posvećene igraču na stadionima širom Španije.
Bivši fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je u utorak u 31. godini pošto je u ponedeljak doživeo teške povrede glave i grudnog koša posle sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice 12. kola druge španske lige.
Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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