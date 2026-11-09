Slušaj vest

Prvenstvo Srbije u nedelju je zatvorilo 15. poglavlje u sezoni.

Nedelja veče donela je dve bitne utakmice u kojima su akteri bili večiti rivali, Vojvodina kao najozbiljniji takmac za titulu, kao i Mačva koji se nalazi na ivici ponora za ispadanje.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Iako ima još dosta da se igra, jasno je da Crvena zvezda posle pobede u Novom Sadu protiv Vojvodine može polako da hladi šampanjac za proslavu titule. Crveno-beli sada imaju 11 bodova više od najbližeg konkurenta.

Vojvodina je ostala na drugoj poziciji, ali ima velikog takmaca u Železničaru, koji ima tri boda i utakmicu manje.

Partizan je poražen od Mačve na svom terenu, čime je ponovo zastao u nastojanju da se uključi u borbu za poziciju koja vodi u Evropu. Crno-beli su ostali na 17 bodova i trenutno su deseti.

Tim Aleksandra Stanojevića trenutno zaostaje šest bodova za četvrtim mestom, poslednjim koje vodi u Evropu. Tamo se nalazi IMT sa 23 boda, koliko imaju Radnički 1923 i Radnik. Nema dileme da će crno-belima možda i najviše od svih prijati predstojeća dvonedeljna reprezentativna pauza.





Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Mačva je stigla do 13 bodova i nalazi se tik ispod Partizana. Šapčani su i dalje među četiri ekipe koje su na pozicijama koje vode u niži rang, ali svakako je trijumf u Beogradu više nego dobrodošao u toj borbi.