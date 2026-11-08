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Komo nastavlja da pomera granice ove sezone! Ekipa koju predvodi Sesk Fabregas ostvarila je neverovatnu pobedu od 9:1 na gostovanju Lensu i još jednom pokazala koliko je napredovala pod vođstvom španskog stručnjaka.

Ovakav rezultat retko se viđa na fudbalskim terenima, a Fabregas nije krio zadovoljstvo partijom svojih izabranika. Ipak, uprkos goleadi i ubedljivom trijumfu, trener Komoa pronašao je razlog za nezadovoljstvo.

1/6 Vidi galeriju FK Komo Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Posebno mu je zasmetao primljeni pogodak, kao i pad koncentracije na početku drugog poluvremena, kada je njegova ekipa dozvolila protivniku da zatrese mrežu.

- Dobro smo kontrolisali defanzivnu i napadačku fazu, mada me je primljeni gol iznervirao. Sa tri izmene nešto smo promenili u poslednjoj liniji, ali je moj bivši saigrač Agilar postigao sjajan gol - istakao je Fabregas.

Iako je Komo postigao čak devet pogodaka, Fabregasova reakcija pokazuje da u njegovoj ekipi nema mesta za opuštanje. Španski trener očigledno želi da njegovi igrači zadrže maksimalnu koncentraciju bez obzira na rezultat.

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