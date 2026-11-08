PRAVI VIZIONAR! Fabregas oduševljen posle istorijske goleade Komoa, ali mu je jedna stvar zasmetala!
Komo nastavlja da pomera granice ove sezone! Ekipa koju predvodi Sesk Fabregas ostvarila je neverovatnu pobedu od 9:1 na gostovanju Lensu i još jednom pokazala koliko je napredovala pod vođstvom španskog stručnjaka.
Ovakav rezultat retko se viđa na fudbalskim terenima, a Fabregas nije krio zadovoljstvo partijom svojih izabranika. Ipak, uprkos goleadi i ubedljivom trijumfu, trener Komoa pronašao je razlog za nezadovoljstvo.
Posebno mu je zasmetao primljeni pogodak, kao i pad koncentracije na početku drugog poluvremena, kada je njegova ekipa dozvolila protivniku da zatrese mrežu.
- Dobro smo kontrolisali defanzivnu i napadačku fazu, mada me je primljeni gol iznervirao. Sa tri izmene nešto smo promenili u poslednjoj liniji, ali je moj bivši saigrač Agilar postigao sjajan gol - istakao je Fabregas.
Iako je Komo postigao čak devet pogodaka, Fabregasova reakcija pokazuje da u njegovoj ekipi nema mesta za opuštanje. Španski trener očigledno želi da njegovi igrači zadrže maksimalnu koncentraciju bez obzira na rezultat.
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