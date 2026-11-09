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Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini.

Prekazi je igrao za crno-bele od 1974. do 1983. godine i upisao 153 zvanična nastupa za klub iz Humske.

Sa Partizanom je tri puta bio šampion države, a osvojio je i jedini međunarodni trofej koji crno-beli imaju - Mitropa Kup, preteču Lige Evrope.

1/14 Vidi galeriju Dževad Prekazi Foto: Printskrin

Prekazi je gostovao u jutarnjem programu Nuzmaks televizije, gde je pričao o aktuelnom stanju u Fudbalskom klubu Partizan, ali i Fudbalskom savezu Srbije.

UKP je nedavno ušao u prostorije Partizana kako bi proverio transfer Filipa Stevanovića u Mančester siti vredan osam miliona evra.

"I treba UKP to da radi, jer su skoro svi transferi u Srbiji takvi. Zato je prošla uprava i ostavila veliki minus. To nema veze sa ovom sadašnjom upravom. Ne samo Partizan, treba da pročešljaju sve klubove u državi Srbiji".

Partizan je nedavno saopštio da je u dugu 32 miliona evra. Kako je uopšte tako veliki klub došao u takvu situaciju?

"Upravo zbog takvih situacija. Transfer od osam miliona, možda je samo delić otišao u kasu Partizana. A zamislite koliko je transfera ostvareno u poslednjih 30 godina".

Da li su takvi transferi postali realnost, da klubovi počivaju na takvim tranfserima, 3bilo je pitanje za Prekazija.

"Da li ste ikada čuli da je iko ikada ušao u Zvezdu i Partizan, a da je doneo pare? To ne postoji. Dolazili su da nešto zarade. Odskočna daska su im bili klubovi. Najmanje su mislili o klubu. Na sva zvona kažu kako vole Partizan ili Zvezdu. Vole pare. Taj koji voli Partizan taj nikada u životu neće petoparac uzeti. Ja znam najmanje jednog koji tako voli Partizan, to je pokojni Moca Vukotić. Najveći od svih. On koji je ime i prezime, legenda. Dovoljno je on. A takvih ima još. Nažalost, uvek su prevladavali oni koji i nisu bili neki fudbaleri, ali im na ovom drugom polju bolje ide".

Da li je "slučaj Stevanović" početak kontrole svih transfera?

"Nadam se i voleo bih da se otvori "Pandorina kutija". Da se suočimo sa svim ljudima. Mada se zna da su svi koji su bili u upravi Partizan poslednjih decenija uzimali velike pare, mnogo je otišlo u njihove džepove. Ne samo u Partizanu nego uopšte u svim klubovima u Srbiji. Ima dosta crnog novca. Pazite, i Fudbalski savez Srbije, i tu bi trebalo debelo. Riba smrdi od glave. Pretpostavljam da će se UEFA i FIFA umešati i da će postaviti svoje ljude privremeno. Onda bi država trebala da preuzme odgovornost, da se sprovedu izbori. Da dođu pravi ljudi. U FSS treba velika čistka. Tu može da ostane samo ekonom i onaj ko održava terene, i niko više".

Kako vidi Partizan danas, bilo je naredno pitanje za Prekazija.

"U svim mogućim klubovima, sada se otima, svi su oni gazde. Zato smo tu gde jesmo. Nikog nije interesovao fudbal prvenstveno. U drugim sportovima imamo uspehe, samo ne u fudbalu jer imamo ljude koji nemaju apsolutno nikakve veze sa fudbalom. Evo, Partizan, kakve veze oni imaju sa fudbalom? Nikakve".

Zašto, uprkos nedostatku rezultata, narod i dalje ima velika očekivanja od fudbala.

"Fudbal je bio sport siromašnih, nažalost više nije. Najviše su fudbal unakazili teški bogataši, kao što to sada rade Arapi. To je čisto pranje novca. Tako je nastradao Mišel Platini. On je pravio program da do toga ne dođe. Ali mafijaši uvek uspevaju, sklonili su ga da bi danas radili to što rade. Imali smo nedavno Svetsko prvenstvo, a najmanje smo gledali fudbal. Imali smo primer američkog predsednika koji je uticao da se smanji kazna jednom fudbaleru iz američke reprezentacije. Ovde se fudbal voli mnogo, talenata kao pečurke posle kiše, ali je struka slaba. Prijatelji, kumovi, braća prolaze. To u fudbalu ne može da prođe na duže. Partizanova akademija je možda bila nekada, više to nije. Čelnicima kluba odgovara ovakvo stanje. Oni nađu nekog igrača od koga mogu da zarade, ne za klub, nego za sebe. Bio sam i gledao kako to rade. Sve znaju samo o fudbalu ne znaju. Mislim da je sada svima njima kraj".

Šta je potrebno da se Partizan očisti?

"Da bi se Partizan očistio, od najmanje do najviše funkcije treba da budu oni koji vole Partizan. Partizan se voli. Ja sam crno-beli ceo. Imam pedigre od 1967. godine. I moj najstariji burazer je igrao u Partizanu. Treba da se očisti mnogo štošta. Pare će da dolaze. U fudbalu mora da se čeka. Moraju da dolaze samo najbolji."

Na pitanje da li ima neko ime koje bi voleo da vidi na čelu Fudbalskog saveza Srbije, Prekazi je odgovorio.

"Nemanja Vidić. Čovek sa velikim pedigreom. Ne samo Vidić. Oko njega moraju isto da budu najbolji ljudi, treneri, selektori... Treba promeniti sudijsku organizaciju... ceo lanac", rekao je Dževad Prekazi.