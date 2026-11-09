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Srpski fudbaler Dušan Tadić bio je večeras dvostruki strelac za NEK u pobedi rezultatom 3:2 na gostovanju Utrehtu u meču 12. kola holandske elite.

Dušan Tadić, NEK Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 NEK je sad 11. sa 14 bodova, Utreht je 14. sa 12.

U drugom meču posle povratka od povrede Tadić je postigao dva gola, za 2:0 u 38. i 3:1 u 58. minutu. To su ujedno i prvi golovi Tadića u dresu kluba iz Najmegena.

Tadić je na spisku selektora Srbije Veljka Paunovića za mečeve Lige nacija protiv Nemačke (13. novembra) i Grčke (16. novembra).

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Magija Tadića i gol Srbije  Izvor: Arena 2 Premium