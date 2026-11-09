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Srpska kuća fudbala suočava se sa jednom od najdubljih kriza od svog osnivanja. Usled isteka četvorogodišnjih mandata svim organima i stalnim komisijama, Fudbalski savez Srbije praktično je ostao bez operativne funkcionalnosti i legitimnih tela za donošenje odluka i nalazi se u blokadi rada.

Skupštinski saziv konstituisan 31. oktobra 2022. godine odavno je raspušten, dok novi sastav, formiran tokom nedavnog izbornog ciklusa, još uvek nije počeo sa radom. Prethodna tri pokušaja zasedanja otkazana su u poslednjem času, pa skupština faktički nije ni konstituisana. Nijedno telo nema legitimitet da donosi odluke, tako da FSS ne može operativno da funkcioniše.

Iz tog razloga, na Terazijama 35 predstojeća sednica, zakazana za 14. novembar, ne sme biti dovedena u pitanje. Njeno održavanje predstavlja jedini pravni mehanizam za deblokadu rada saveza i njegovih operativnih komisija, s obzirom na to da bi bilo kakav drugi ishod označio uvođenje vanrednog stanja.

Trenutni zastoj rezultat je dugogodišnjeg urušavanja sistema. Posledica svega jeste institucionalna blokada koja je kulminirala početkom novembra 2026. godine.

Odlazak Džajića i otkazivanja sednica

Draganu Džajiću zvanično je istekao mandat na funkciji predsednika FSS-a. Dosadašnji prvi čovek organizacije se povukao, neće participirati u novom skupštinskom sazivu i u potpunosti je isključen iz razgovora o prevazilaženju trenutne krize.

Dragan Džajić  Foto: F.k. Crvena zvezda, Marko Karović, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zasedanja Skupštine sukcesivno su odlagana tokom jula, septembra i oktobra uz formalno obrazloženje da nema prijavljenih kandidata za čelnu poziciju. Epilog ovakvog razvoja događaja jeste potpuni kolaps sistema koji prevazilazi okvire u kojima intervencije UEFA ili FIFA mogu doneti brzo rešenje.

Šta će se na kraju desiti - ostaje da se vidi...

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