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Dokazano je da je vreme relativna kategorija. Njegov protok zavisi od brzine kretanja i gravitacije. Ali bez obzira na naučne teorije i dokaze, zaista je prisutan osećaj da vreme protiče na različit način, različitom brzinom. Nekada nam dan ,,proleti”, za tren, a nekada samo jedan minut deluje kao večnost. Ipak, vreme je dragoceno i treba ga iskoristi kako valja. Siguro je svako od nas bar jednom pomislio šta se sve može uraditi za 60 sekundi vremena? Odgovor će mnoge iznenaditi.

Za 60 sekundi možeš da promeniš pesmu, proveriš rezultat, odgovoriš na poruku, pogledaš kvotu za meč koji pratiš ili pronađeš slot koji će ti momentalno privući pažnju. A možeš i da uradiš nešto sasvim drugačije. Da otvoriš Meridianbet nalog. Registracija traje kratko, a već na početku čekaju te 1.000 RSD sportskog bonusa i 100 sekundi vremenskih spinova.

To znači da ne moraš da biraš između sporta i slotova. Jednog trenutka možeš da pratiš utakmicu i proveravaš ponudu uživo, a sledećeg da pređeš na neki od brojnih slot naslova i pronađeš igru koja ti najviše odgovara. Uz prvi depozit čeka te i dupliranje uplaćenog iznosa, pa početak tvoje ige dobija dodatnu vrednost. Sjajno, zar ne? 60 sekundi možda ne zvuči kao mnogo vremena. Ali ponekad je sasvim dovoljno da otvori pregršt mogućnosti.