Feliks Nmeča na meču Nemačke i Grčke u Ligi nacija 2026.

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Nmeča, koji je posvećeni hrišćanin, našao se na udaru kritika zvanične navijačke grupe Borusije tokom prethodnog vikenda zbog gestikulacije kojom simbolizuje kampanju "Povratak kralja", povezanu sa mrežom hrišćanskih fudbalera "Ballers in God".

Nemački fudbaler se i ranije suočavao sa optužbama zbog objava na društvenim mrežama koje su ocenjene kao homofobične i transfobične.

"Moja proslava nije namenjena samopromociji niti promociji bilo koje organizacije. Naprotiv, njome želim da položim svoju krunu pred Kralja čiji se dolazak približava i ukažem na Isusa, koji mi predstavlja nadu i snagu. Moja poruka nikada nije bila promocija netolerancije, diskriminacije ili mržnje bilo koje vrste", napisao je Nmeča danas na Instagramu.

On je dodao da je poruka hrišćana ljubav i poštovanje prema svima, bez obzira na njihovo poreklo, verovanja ili pogled na svet.

1/6 Vidi galeriju Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Navijačka grupa Borusije pozvala se na istraživanje nemačkog javnog servisa ARD, u kojem se navodi da mreža "Ballers in God" homoseksualnost označava kao greh, a abortus povezuje sa delovanjem Satane.

"Protivimo se verskim mrežama koje pod izgovorom vere propagiraju pogled na svet u kojem se pojedinci omalovažavaju ili isključuju zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta, načina života ili ličnih izbora", naveli su navijači u saopštenju.

Borusija je u nedelju saopštila da razume zabrinutost navijača i da će razgovarati sa fudbalerom.

Agencija DPA prenela je da je selektor Nemačke Jirgen Klop već razgovarao sa Nmečom o ovom pitanju tokom okupljanja reprezentacije u Hercogenaurahu, uoči predstojećih utakmica Lige nacija.