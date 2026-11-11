"IBRAHIMOVIĆ ME POSLAO U SRBIJU"! Dejan je prošao pakao, a onda mu je stigla Zlatanova poruka: Pisala je samo jedna reč
- Dejan Kuluševski se vratio u reprezentaciju Švedske posle dvogodišnje pauze i teške povrede kolena.
- Za oporavak je otišao u Srbiju po savet Zlatana Ibrahimovića i Ivana Perišića, gde mu je pomogao srpski specijalista.
- Ibrahimović mu je po povratku poslao kratku poruku: 'Bravo'.
Dejan Kuluševski vratio se u reprezentaciju Švedske posle dvogodišnjeg odsustva.
Sada će biti u konkurenciji za utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Poljske.
Pauza duga 526 dana
Fudbaler Totenhema je u proleće 2025. godine doživeo tešku povredu kolena zbog čega je 526 dana bio van terena. Nedavno se vratio na teren i upisao četiri utakmice u Premijer ligi.
Poslednji put je za reprezentaciju svoje zemlje nastupio u novembru 2024. godine.
Ibrahimović i Perišić ga poslali kod Srbina
Ključnu ulogu u pronalaženju rešenja imao je odlazak u Srbiju, gde je Kuluševski potražio pomoć specijaliste. Taj predlog dobio je od Zlatana Ibrahimovića, kao i reprezentativca Hrvatske, Ivana Perišića.
"Zlatan i Ivan Perišić želeli su da odem u Srbiju. Poslušao sam ih, a taj Srbin mi je mnogo pomogao. Rekao mi je: 'Ne razmišljaj o drugim operacijama, uradićemo to na ovaj način'. Bio je toliko siguran u ono što govori i u to da će sve uspeti. Bio mi je potreban neko ko će stati uz mene i reći: 'Dejane, sve će biti u redu'. Zato mi je mnogo značio", otkrio je Kuluševski.
Posebno je naglasio koliko mu je Ibrahimović pomogao tokom najtežeg perioda.
"Zlatan je najbolji. Zaista vam kažem. Svima govorim da je Zlatan najbolji. Svi misle da je nadmen i da je takav njegov imidž, ali za mene je on skromniji od svih ostalih. On je taj koji se javlja i kome je iskreno stalo do toga da vam bude dobro. Za mene je Zlatan broj jedan", poručio je fudbaler Totenhema.
Dejan i Zlatan su tokom rehabilitacije bili povremeno u kontaktu, a Ibrahimović je i posle Dejanovog povratka na teren pokazao svoj prepoznatljiv stil komunikacije.
"Veoma je kratak na rečima, ha-ha. Posle utakmice na kojoj sam se vratio dobio sam mnogo poruka. Zlatan mi je napisao samo: 'Bravo'. Tačka. Samo jednu reč. Zabavan je", ispričao je Dejan Kuluševski.