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Dejan Kuluševski vratio se u reprezentaciju Švedske posle dvogodišnjeg odsustva.

Sada će biti u konkurenciji za utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Poljske.

1/3 Vidi galeriju Dejan Kuluševski Foto: Elli Birch/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA-EFE/Christine Olsson SWEDEN OUT SWEDEN OUT, Profimedia

Pauza duga 526 dana

Fudbaler Totenhema je u proleće 2025. godine doživeo tešku povredu kolena zbog čega je 526 dana bio van terena. Nedavno se vratio na teren i upisao četiri utakmice u Premijer ligi.

Poslednji put je za reprezentaciju svoje zemlje nastupio u novembru 2024. godine.

Ibrahimović i Perišić ga poslali kod Srbina

Ključnu ulogu u pronalaženju rešenja imao je odlazak u Srbiju, gde je Kuluševski potražio pomoć specijaliste. Taj predlog dobio je od Zlatana Ibrahimovića, kao i reprezentativca Hrvatske, Ivana Perišića.

"Zlatan i Ivan Perišić želeli su da odem u Srbiju. Poslušao sam ih, a taj Srbin mi je mnogo pomogao. Rekao mi je: 'Ne razmišljaj o drugim operacijama, uradićemo to na ovaj način'. Bio je toliko siguran u ono što govori i u to da će sve uspeti. Bio mi je potreban neko ko će stati uz mene i reći: 'Dejane, sve će biti u redu'. Zato mi je mnogo značio", otkrio je Kuluševski.

Posebno je naglasio koliko mu je Ibrahimović pomogao tokom najtežeg perioda.

"Zlatan je najbolji. Zaista vam kažem. Svima govorim da je Zlatan najbolji. Svi misle da je nadmen i da je takav njegov imidž, ali za mene je on skromniji od svih ostalih. On je taj koji se javlja i kome je iskreno stalo do toga da vam bude dobro. Za mene je Zlatan broj jedan", poručio je fudbaler Totenhema.

Dejan i Zlatan su tokom rehabilitacije bili povremeno u kontaktu, a Ibrahimović je i posle Dejanovog povratka na teren pokazao svoj prepoznatljiv stil komunikacije.

"Veoma je kratak na rečima, ha-ha. Posle utakmice na kojoj sam se vratio dobio sam mnogo poruka. Zlatan mi je napisao samo: 'Bravo'. Tačka. Samo jednu reč. Zabavan je", ispričao je Dejan Kuluševski.