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Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape propustio je danas trening reprezentacije zbog problema sa zadnjom ložom i neće igrati protiv Italije u četvrtak u Milanu, prenosi francuski sportski list "Ekip".

Mbape bi, prema istom izvoru, mogao da bude spreman za nedeljni duel protiv Turske u Bordou.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Selektor Francuske Zinedin Zidan uputio je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju napadaču Pari Sen Žermena Seni Majuliju (20), koji se prethodno nalazio na pripremama selekcije do 21 godine u trening-centru Klerfonten. Majuli će se ekipi priključiti u sredu uveče u Milanu.

On će se tako pridružiti još jednom debitantu, napadaču Bornmuta Eliju Džunioru Krupiju (20), koji je naknadno pozvan umesto Markusa Tirama. Fudbaler Intera takođe ima problem sa zadnjom ložom.

Francuska je prva u grupi Lige nacija, a pobedom protiv Italije na stadionu "San Siro" obezbedila bi plasman u četvrtfinale, koje je na programu u martu.