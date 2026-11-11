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Talentovani ofanzivac, rođen u Avru, ponikao je u mlađim kategorijama Ruena, a u dosadašnjoj seniorskoj karijeri branio je boje ekipe Depe i Flersa, pre nego što je zadužio dres Sent Denija.

Kao najsvetliji trenutak njegove rane karijere ostaće upamćen 12. mart 2024. godine u francuskom „Nasionalu“. Na jedinoj utakmici u kojoj se našao u startnoj postavi Ruena, Onsor je postigao pobedonosni pogodak za trijumf nad Vilfranšom (1:0). Na veliku žalost, njegov životni put i fudbalski snovi prekinuti su tokom prepodnevnog treninga u sredu na ostrvu Reunion.

Fudbalska zajednica i njegovi bivši klubovi smesta su reagovali na nezapamćeni gubitak. Mladi tim Sent Denija odao mu je počast minutom aplauza uoči svojih mečeva u sredu, dok će fudbaleri Depea održati minut ćutanja pre predstojećeg prvenstvenog susreta u rangu Nacional 1.

Zvaničnim saopštenjem oglasio se i Ruen, izrazivši najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali nesrećno preminulog fudbalera.

- Vanis Onsor nas je napustio u 22. godini. FK Ruan 1899 sa ogromnom tugom primio je vest o njegovoj iznenadnoj smrti usled srčanog zastoja na treningu sa svojim klubom Sen-Deni. Ponikao je u našem klubu, noseći crveni dres kroz omladinske selekcije i rezervni sastav, a 2023/24. je debitovao za naš tim. Svi smo u šoku - naveli su iz francuskog kluba.