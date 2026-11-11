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Legenda Real Madrida Toni Kros dao je zanimljiv intervju u kom je analizirao igru Barselone.

Nemac ne krije da je oduševljen stilom koji forsira Hansi Flik, ali smatra da na taj način ne može da osvoji Ligu šampiona.

"Ja lično obožavam Barselonin način igre, smatram da igraju brilijantno i uzbudljivo, zabavno ih je gledati. Međutim, smatram da im je najveći problem to što nemaju potreban kvalitet u defanzivi koji bi im omogućio da nastave da igraju na ovaj način bez problema u odbrani. Barselona nema štopera kao što je Dajo Upamekano koga bez ikakve brige možete da ostavite samog, u situaciji jedan na jedan, 30 metara od svog gola. Kubarsí je ubedljivo najbolji Barsin defanzivac i on jedini ima potreban kvalitet i brzinu da rešava takve duele. Međutim, on je sam u tome, obzirom da mi ostala tri defanzivca jednostavno ne ulivaju poverenje i sigurnost", rekao je Kros.

On je objasnio u čemu je najveći problem Barsinog visokog presinga.

"Čim se protivnici reše Barseloninog visokog presinga, otvara im se ogroman prazan prostor ka njihovom golu. Defanzivci koji treba da čuvaju taj prostor jednostavno nemaju ni brzinu, niti kvalitet da to odrade kako treba. Da Barsa ima igrače kao što su Alfonso Dejvis ili Upamekano, ne bi imali briga zbog tog praznog prostora. Ali, sa Žoaom Kancelom, Đerarom Martinom i sličnim postaje gotovo nemoguće da igraju na taj način bez ikakvih posledica", istakao je Kros.

1/9 Vidi galeriju Toni Kros Foto: Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Thomas Kienzle / Zuma Press / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegov zaključak je - ovako ne može da se osvoji Lige šampiona.

"Obzirom na sve to, smatram da Barselona ima jako male šanse da osvoji Ligu šampiona. Oni se uvek trude da stvore više gol-prilika od svog protivnika, ali Liga šampiona je takvo takmičenje u kome na suprotnoj strani često imate ekipe kojima je jednostavno nemoguće dati mnogo golova. Zatim su tu i ekipe koje igraju vrhunsku odbranu, postavljaju se u niski blok i ne dozvoljavaju vam da igrate kao inače. U tim situacijama timovi moraju da znaju da igraju odbranu. Barselona previše zavisi o postizanju dva ili tri gola", zaključio je Kros.