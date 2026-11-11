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Iako su gosti imali prednost na poluvremenu, izabranici selektora Slađana Nikolića pokazali su karakter i golovima Šarića i Milovanovića u svega nekoliko minuta preokrenuli rezultat u svoju korist. Prednost su do kraja utakmice uvećali Damjanović nakon kornera i Luka Jovanović nakon odlične akcije i asistencije Šarića.

Dva različita poluvremena našeg tima. U prvom delu nije bilo mnogo uzbuđenja, a gosti su stigli do prednosti sa bele tačke u samom finišu poluvremena, u sudijskoj nadoknadi. Strelac je bio Reinhejm. Drugo poluvreme Orlići su otvorili znatno ofanzivnije, a rezultat je poravnao vrlo raspoloženi Dimitrije Šarić u 54. minutu igre, takođe nakon jedanaesterca.

Svega nekoliko minuta kasnije, strelac gola za goste zaradio je drugu javnu opomenu, odnosno crveni karton. Naš tim je brzo iskoristio brojčanu prednost – Šarić je bio asistent, a potpuni preokret doneo je David Milovanović u 61. minutu.

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Nastavila je Srbija da napada, a inicijativa našeg tima rezultirala je novim golovima – prvo preko Damjanovića nakon kornera u 71. minutu igre, a potom i preko Luke Jovanovića, koji je krunisao lepu akciju našeg tima i još jednu asistenciju Šarića u 76. minutu.

U narednom meču, Srbija se sastaje sa Azerbejdžanom, koji je u prvom današnjem meču odigranom na stadionu FK Voždovac u Beogradu poražen od selekcije Crne Gore rezultatom 2:7.

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