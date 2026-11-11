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Jamal je osetio je bolove u desnom kolenu nakon utakmice protiv Atletiko Madrida, zbog čega je u ponedeljak obavio lekarske preglede.

1/7 Vidi galeriju Lamin Jamal Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia

Iako rezultati nisu ukazali na ozbiljniju povredu, procenjeno je da je neophodno da napravi pauzu kako bi se u potpunosti oporavio.

De la Fuente je istakao da nije želeo da rizikuje sa jednim od najvažnijih igrača nacionalnog tima, uprkos Jamalovoj želji da nastupi.

"To je ispravna odluka. Naravno, on je želeo da igra i da je postojala velika potreba, mogli smo da ga ubacimo. Ipak, nije vredelo rizikovati. Pre svega mislimo na njegovo zdravlje i želimo da bude maksimalno spreman", rekao je selektor Španije i dodao:

"Ima blagu upalu koja ga ometa da se oseća potpuno dobro. Ako sve bude teklo po planu, moći će da se priključi timu bez ikakvih problema. Prema svim igračima imamo isti pristup kada je zdravlje u pitanju".

"Crvena furija" će u četvrtak od 20.45 časova gostovati Češkoj, dok je tri dana kasnije očekuje duel sa Engleskom, takođe od 20.45, na domaćem terenu.

Španija se nalazi na čelu svoje grupe sa maksimalnih 12 bodova iz četiri odigrana susreta, a plasman u četvrtfinale plej-ofa već je obezbedila.

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