Slušaj vest

Jamal je osetio je bolove u desnom kolenu nakon utakmice protiv Atletiko Madrida, zbog čega je u ponedeljak obavio lekarske preglede.

Lamin Jamal Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia

Iako rezultati nisu ukazali na ozbiljniju povredu, procenjeno je da je neophodno da napravi pauzu kako bi se u potpunosti oporavio.

De la Fuente je istakao da nije želeo da rizikuje sa jednim od najvažnijih igrača nacionalnog tima, uprkos Jamalovoj želji da nastupi.

"To je ispravna odluka. Naravno, on je želeo da igra i da je postojala velika potreba, mogli smo da ga ubacimo. Ipak, nije vredelo rizikovati. Pre svega mislimo na njegovo zdravlje i želimo da bude maksimalno spreman", rekao je selektor Španije i dodao:

"Ima blagu upalu koja ga ometa da se oseća potpuno dobro. Ako sve bude teklo po planu, moći će da se priključi timu bez ikakvih problema. Prema svim igračima imamo isti pristup kada je zdravlje u pitanju".

"Crvena furija" će u četvrtak od 20.45 časova gostovati Češkoj, dok je tri dana kasnije očekuje duel sa Engleskom, takođe od 20.45, na domaćem terenu.

Španija se nalazi na čelu svoje grupe sa maksimalnih 12 bodova iz četiri odigrana susreta, a plasman u četvrtfinale plej-ofa već je obezbedila.

Ne propustiteFudbalHRVATI DRHTE OD NOVOG DEBAKLA: Selektor Španije najavio silno motivisanog Jamala na Poljudu...
Lamin Jamal
Fudbal"ZAMOLIO SAM OCA DA OBRIŠE SLIKU SA MESIJEM" Jamal otkrio VELIKU TAJNU: "Nisam želeo da budem on!"
Lamin Jamal i Lionel Mesi
FudbalJAMAL PROŠETAO ROZE TORBICU, ALI TO NIJE SVE! Slavni fudbaler šokirao stajlingom, a tek kad vidite CENU njegovih modnih detalja - zavrteće vam se u glavi!
Lamin Jamal
FudbalDE LA FUENTE ZAPALIO TRKU ZA ZLATNU LOPTU! Njegova poruka je kristalno jasna: "Mora da je osvoji Španac!"
Mundijal, Španija, Luis de la Fuente

01:10
Fudbaleri Partizana nisu dobili zvižduke na poluvremenu Izvor: MONDO

00:41
Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir