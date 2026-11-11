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Fudbalski klub Mančester junajted postigao je načelni usmeni dogovor sa trenerom Maurisijom Poketinom da preuzme ekipu od Majkla Kerika, koji će biti smenjen, preneli su britanski mediji.

1/4 Vidi galeriju Mančester junajted - Roma 3:2 Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Gino Mancini/IPA Sport / IPA / Profimedia

Kerik je danas vodio trening i zvanično je i dalje trener Junajteda, ali se očekuje da će uskoro biti smenjen, najverovatnije do kraja nedelje, preneo je Skaj.

Kako se navodi, Kerik će dobiti otkaz nakon što se izvršni direktor Omar Berada i sportski direktor Džejson Vilkoks vrate iz Monaka sa današnjeg sastanka sa suvlasnikom kluba Džimom Retklifom.

Posle toga bi trebalo da usledi i zvanična potvrda da će Poketino postati novi trener Mančester junajteda.

Poketino je trenutno selektor reprezentacije SAD, a moguće je da će ostati na toj funkciji i tokom predstojećih utakmica protiv Haitija, u subotu i sredu, osim ukoliko ne bude postignut dogovor sa Fudbalskim savezom SAD o njegovom ranijem odlasku.

Otkupna klauzula od sedam miliona funti ne bi trebalo da predstavlja prepreku za Mančester junajted, preneo je Skaj.

Poketino bi trebalo da postane osmi stalni menadžer Junajteda od povlačenja Aleksa Fergusona pre 13 godina.

Berada i Vilkoks su se sastali sa Retklifom, manjinskim vlasnikom kluba, u Monaku, gde je unapred bio zakazan razgovor o početku sezone i rezultatima ekipe.

Kerik je dobio još jednu priliku nakon poraza od Bornmuta (0:3) na domaćem terenu u Premijer ligi, ali se sada sve više govori o promeni na klupi.

Mančester junajted je u tri navrata razmatrao angažovanje argentinskog trenera, nakon odlaska Žozea Morinja 2018. godine, pre imenovanja Erika ten Haga 2022. i posle smene tog holandskog trenera 2024. godine.

Mančester junajted zauzima 18. mesto na tabeli Premijer lige i u zoni ispadanja sa samo jednom pobedom u prvih 10 utakmica.

Ekipa nije pobedila još od avgusta, a klub je zabeležio najlošiji plasman u ovoj fazi prvenstva još od sezone 1986/1987, kada je bio na poslednjem, 20. mestu.