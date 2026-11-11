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Ambiciozno, da ambicioznije ne može. Ali, probaće, mada nekako svi slutimo kakav će odgovor da bude.

Fudbalska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država vidi Pepa Gvardiolu kao idealnog naslednika Maurisija Poketina na mestu selektora te zemlje, javlja Njujork Tajms posredstvom Atletika.

Interno se diskutovalo o nekoliko kandidata, a Gvardiola je na više nivoa primarna meta. Španski stručnjak, jedan od najboljih svih vremena, bez posla je otkako je letos napustio Mančester siti posle decenije u tom klubu.

Od tada je, barem javnosti poznato, odbio klupu Italije, dok su Amerikanci uvereni da bi on bio idealan čovek da stvori sistem koji žele i za kojim žude.

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gvardiola je u prošlosti imao razgovor sa Amerikancima i navodno je zaintrigiran radom u toj zemlji gde je i živeo nakon što je 2012. napustio Barselonu. Godinu dana je boravio u Njujorku kao, za tamošnju javnost, potpuni anonimus.

Federacija Sjedinjenih Američkih Država je pre dovođenja Maurisija Poketina kontaktirala i Pepa Gvardiolu i Jirgena Klopa. Ishod je svima poznat.

Maurisio Poketino će predvoditi američki nacionalni tim u dva meča protiv Haitija pre nego što se preseli u Mančester. Potom sledi direktna potera za novim selektorom, a do naredne reprezentativne akcije ima četiri meseca.