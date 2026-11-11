ČUKARIČKI IMA NOVOG TRENERA! Ugovor dobio čovek koji je nedavno srušio Partizan!
Trajković je trenersku karijeru započeo u mlađim kategorijama Crvene zvezde, potom je samostalno predvodio prvi tim BSK-a iz Borče (ujedno radio i sa kadetima), a zatim se odlučio za inostranu karijeru.
Prvi strani klub imao je u estonskoj Levadiji, potom poljskoj Arki iz Gdinje, u oba navrata bio je pomoćni trner u stručnom štabu Aleksandra Rogića.
Po povratku u Srbiju radio je u Voždovcu, gde je predvodio omladince, a na kraju mandata i prvi tim. Pre tri godine stigao je u Čukarički, gde je donedavno takođe vodio brigu o omladinskom timu, a od danas je i zvanično šef struke prvog tima belo-crnih.
Stručni štab Mihajla Trajkovića činiće pomoćni trener Vladimir Krnjinac, trener golmana Oliver Kovačević, kondicioni treneri Luka Radovanović i Draško Obradović, dok će novi trener omladinaca Čukaričkog Tomislav Tmušić konstantno biti uključen u rad prvog tima belo-crnih. U narednim danima stručni štab Čukaričkog biće bogatiji za još jedno ime na mestu pomoćnog trenera.