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Trajković je trenersku karijeru započeo u mlađim kategorijama Crvene zvezde, potom je samostalno predvodio prvi tim BSK-a iz Borče (ujedno radio i sa kadetima), a zatim se odlučio za inostranu karijeru.

Prvi strani klub imao je u estonskoj Levadiji, potom poljskoj Arki iz Gdinje, u oba navrata bio je pomoćni trner u stručnom štabu Aleksandra Rogića.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Po povratku u Srbiju radio je u Voždovcu, gde je predvodio omladince, a na kraju mandata i prvi tim. Pre tri godine stigao je u Čukarički, gde je donedavno takođe vodio brigu o omladinskom timu, a od danas je i zvanično šef struke prvog tima belo-crnih.