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Američki proizvođač sportske opreme Nike preuzeće od Adidasa ugovor o isporuci zvaničnih lopti za UEFA Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije, počev od sezone 2027/28, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia

Ugovor će važiti do 2031. godine, a Nike će obezbeđivati lopte i za Superkup Evrope, Omladinsku ligu šampiona i Ligu šampiona u futsalu.

Adidas je zvanične lopte za Ligu šampiona proizvodio još od 2001. godine, a odluka UEFA doneta je nakon, kako je navedeno, veoma konkurentnog tendera.

Prema informacijama portala "The Athletic", Nike bi za ovaj posao trebalo godišnje da plaća oko 40 miliona evra.

Ovim dogovorom nastavlja se niz poslovnih uspeha američke kompanije na račun nemačkog konkurenta, prenosi Špigel.

Nike je prethodno obezbedio i ugovor o opremanju fudbalske reprezentacije Nemačke, čime će biti okončana više od 70 godina duga saradnja Adidasa i Nemačkog fudbalskog saveza (DFB).

Saradnja počinje 1. januara, a američka kompanija će za opremanje nemačkih reprezentativnih selekcija plaćati oko 100 miliona evra godišnje.

Potpredsednik kompanije Nike za fudbal Kamilo Andrade izjavio je da je ugovor sa UEFA dugoročna investicija kompanije i da će cilj biti razvoj inovacija, uz poštovanje tradicije evropskih klupskih takmičenja.

U aktuelnoj sezoni Lige šampiona i dalje se koriste lopte Adidasa, dok lopte za Ligu Evrope i Ligu konferencije trenutno obezbeđuje francuska kompanija Dekatlon.