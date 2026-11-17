Očekuje vas uspeh u saradnji s nekom stranom kompanijom. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Posvetite više vremena partneru, jer to u velikoj mer...

Neočekivane vesti mogu da pokvare vaše planove za danas. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Očekuje vas burna ljubavna avantura sa osobom u ...

Planete u vašem znaku daju vam dodatni elan i motivaciju. Mnoge stvari će vam lakše poći od ruke. Očekuje vas susret sa osobom s kojom se dugo niste v...

Ovaj dan vam može doneti dilemu jer se nalazite pred važnom odlukom. Potražite mišljenje konsultantskog tima. Osoba s kojom se svaki dan viđate na pos...

Poslovno putovanje i sastanak s novim poslovnim partnerima obeležiće ovaj dan. Uspešno sklapanje sporazuma. Partner s kojim ste počeli da se viđate po...

Budite oprezni prilikom sklapanja nove poslovne saradnje, jer postoji mogućnost nerealnih obećanja. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira i zato želit...

Oscilacije u platnom prometu nalažu oprez u upravljanju novcem. Moguć je zastoj u prilivu važnog dela finansija. Glavni izazov ovog dana je to što se ...

Vvažno je da slušate svoju intuiciju, a ne mišljenja ostalih kolega. Pogrešan potez bi mogao da vam donese gubitak. Partner s kojim ste počeli da izla...

Negativan komentar od nadređenog može da vam pokvari raspoloženje. Osećate da ste pod pritiskom. Planirate zajedničko putovanje s partnerom, a to će d...