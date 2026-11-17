Fudbaleri Kristal Palasa se trenutno nalaze na poslednjem, 20. mestu na tabeli Premijer lige
Fudbal
DANAC PREUZEO ORLOVE: Tomas Frank novi menadžer Kristal Palasa
Danski trener Tomas Frank imenovan je za novog menadžera Kristal Palasa, saopštio je večeras engleski fudbalski klub.
U saopštenju se navodi da je Frank (53) potpisao ugovor sa Kristal Palasom do juna 2029. godine.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Danski stručnjak je na mestu menadžera zamenio Pjera Saža, koji je pre četiri dana dobio otkaz zbog loših rezultata londonskog kluba u Premijer ligi.
Fudbaleri Kristal Palasa se trenutno nalaze na poslednjem, 20. mestu na tabeli Premijer lige sa samo sedam bodova iz 10 utakmica.
Frank je ranije trenirao Totenhem, Brentford, Bronbi, kao i mlađe selekcije Danske.
Reaguj
Komentariši