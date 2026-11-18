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Ovono je isključen iz igre nakon sudara sa De Migelom u završnici utakmice druge lige između Andore i Tenerifa, odigrane 2. novembra.

De Migel je preminuo narednog dana u 31. godini, a disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije je prošle nedelje potvrdila kaznu izrečenu Ovonu.

U video-snimku objavljenom na društvenim mrežama, Pike je rekao da bivši i sadašnji igrači, kao i treneri i drugi golmani, smatraju da je taj incident bio "nesrećan slučaj".

"Zaista verujem da izricanje maksimalne kazne Hesusu za ovaj potez stavlja njega u situaciju koju ne zaslužuje, jer on nije kriv za sve što se dogodilo", rekao je bivši defanzivac Barselone, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Suspenzija od 12 utakmica bila je maksimalna kazna koju je 25-godišnji Ovono mogao da dobije, jer je disciplinska komisija mogla da razmatra samo sam prekršaj na terenu, a ne i "tragičan ishod incidenta".

1/4 Vidi galeriju Hesus Ovono Foto: Marcos Calvo / imago sportfotodienst / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia

Nakon ove odluke, trener Tenerifa Alvaro Servera rekao je da prihvata činjenicu da propisi ne predviđaju konkretno situaciju koja se dogodila, ali je priznao da bi kazna "mogla delovati blago".

Pike je takođe ukazao na nedavni incident sa terena u Španiji, kada je krilni igrač Albasetea Hose Korpas slučajno udario u glavu igrača Sabadelja Kvadrija Lijamida tokom utakmice španske druge lige.

Nigerijac Lijamid je izgubio svest, ali je kasnije pušten iz bolnice nakon lekarskih pregleda, dok je Španac Korpas dobio direktan crveni karton i suspenziju od tri utakmice. ; "Srećom, Kvadri je dobro, posledice u tom slučaju nisu bile kobne, a komisija je odlučila da kazni Korpasa sa tri utakmice. S obzirom na sve ovo, nameće se pitanje - šta se zapravo kažnjava sam postupak ili njegove posledice", rekao je Pike.

Ovono se povukao iz reprezentacije Ekvatorijalne Gvineje za kvalifikacione utakmice Kupa afričkih nacija protiv Zimbabvea ovog meseca, a Pike je naveo da je malo verovatno da će se golman vratiti na teren odmah po isteku suspenzije.