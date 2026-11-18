"MODRIĆ I ĐOKOVIĆ BI MNOGO BOLJE PROŠLI DA NISU SA BALKANA!" Boško Janković izneo tvrdnju koja će odjeknuti, pa prozvao Lamina Jamala ZBOG JEDNOG POTEZA
U novoj epizodi podkasta "1 na 1" Boško Janković otvario je dušu u razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović gde je pričao o svojoj fudbalskoj karijeri, iskustvima iz inostranstva i izazovima koje nosi život profesionalnog sportiste. Boško je govorio i o velikim imenima svetskog sporta - Luki Modriću, Novaku Đokoviću i Laminu Jamalu.
"Modrić i Đoković bi u životu mnogo bolje prošli da nisu sa Balkana", rekao je Janković u podkastu "1 na 1" otvarajući pitanje koliko poreklo i sredina iz koje dolaze mogu da utiču na njihov put do svetskog uspeha.
Bivši fudbaler osvrnuo se i na potez mladog španskog fudbalera Lamina Jamala, koji je privukao pažnju javnosti roze torbicom.
Janković je bio jasan kada je reč o njegovom izboru: "Ja to nikada ne bih nosio!", poručio je, a zatim se zapitao koliko je Jamalu plaćeno da ponese taj modni detalj i da li se mladi fudbaler uopšte pitao oko toga.
Boško je otkrio i nepoznate detalje o kojima do sada nije pričao, a o čemu je reč pogledajte u nastavku:
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