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U novoj epizodi podkasta "1 na 1" Boško Janković otvario je dušu u razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović gde je pričao o svojoj fudbalskoj karijeri, iskustvima iz inostranstva i izazovima koje nosi život profesionalnog sportiste. Boško je govorio i o velikim imenima svetskog sporta - Luki Modriću, Novaku Đokoviću i Laminu Jamalu.

"Modrić i Đoković bi u životu mnogo bolje prošli da nisu sa Balkana", rekao je Janković u podkastu "1 na 1" otvarajući pitanje koliko poreklo i sredina iz koje dolaze mogu da utiču na njihov put do svetskog uspeha.

Bivši fudbaler osvrnuo se i na potez mladog španskog fudbalera Lamina Jamala, koji je privukao pažnju javnosti roze torbicom.

Janković je bio jasan kada je reč o njegovom izboru: "Ja to nikada ne bih nosio!", poručio je, a zatim se zapitao koliko je Jamalu plaćeno da ponese taj modni detalj i da li se mladi fudbaler uopšte pitao oko toga.

Boško je otkrio i nepoznate detalje o kojima do sada nije pričao, a o čemu je reč pogledajte u nastavku:

Gde i kada možete gledati podkast 1 na 1?

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