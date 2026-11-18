Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kevin De Brujne mogao bi već u januaru da napusti Napoli i vrati se u Holandiju, pošto je PSV Ajndhoven ozbiljno zainteresovan za njegove usluge i već je poslao prvu ponudu italijanskom klubu.

Prema pisanju holandskog "De Telegrafa", PSV je ponudio oko dva miliona evra za iskusnog belgijskog vezistu, ali se očekuje da Napoli traži znatno veće obeštećenje. Klubovi za sada nisu zvanično potvrdili pregovore.

1/8 Vidi galeriju Kevin de Brujne Foto: John Walton / PA Images / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Meusel / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

PSV već neko vreme razgovara sa De Brujneom o mogućem transferu, a fudbaler je navodno otvoren za povratak u Beneluks, gde bi želeo da živi sa porodicom, u belgijskom Limburgu.

De Brujne je u Napoli stigao leta 2025. godine kao slobodan igrač, nakon deset godina provedenih u Mančester sitiju. Njegov ugovor ističe na kraju sezone, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.

BONUS VIDEO: