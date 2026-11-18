REPREZENTATIVAC BOSNE ŽELI "ORLOVE" U BARAŽU: Dajte nam Srbiju, hteo bih da se sretnemo
Fudbalska reprezentacija Srbije u petak će saznati ime rivala u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija.
Žreb će biti održan u petak u 12 časova u Nionu.
Srbija je povlašćena zajedno sa Danskom, Hrvatskom i Velsom.
"Orlovi" će igrati protiv jednog od potencijalna četiri rivala: Slovenija, Bosna i Hercegovina, Republika Irska i Mađarska.
Pobednici ovih dvomeča igraće u sezoni 2028/29 u Ligi A Lige nacija, dok će poraženi u "Ligu B".
Baraž za opstanak u A diviziji Lige nacija održaće se od 25. do 30. marta. Igraće se utakmice kod kuće i na strani. Nema drugog kruga baraža.
Prve utakmice su u rasponu od 25. do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta.
Potencijalni duel Srbije i Bosne i Hercegovine svakako bi bio spektakl. A upravo se tome nada Kerim Alajbegović, reprezentativac BiH. Fudbaler Juventusa nije imao dilemu na pitanje, koga bi voleo u baražu.
"Voleo bih Srbiju, imam tamo dobre drugove. Želeo bih da ih sretnem, ali ko god dođe, dođe. Ipak, ja bih Srbiju", iskreno je poručio Alajbegović.