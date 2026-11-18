Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Fudbalska reprezentacija Srbije u petak će saznati ime rivala u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija.

Žreb će biti održan u petak u 12 časova u Nionu.

Srbija je povlašćena zajedno sa Danskom, Hrvatskom i Velsom.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

"Orlovi" će igrati protiv jednog od potencijalna četiri rivala: Slovenija, Bosna i Hercegovina, Republika Irska i Mađarska.

Pobednici ovih dvomeča igraće u sezoni 2028/29 u Ligi A Lige nacija, dok će poraženi u "Ligu B".

Baraž za opstanak u A diviziji Lige nacija održaće se od 25. do 30. marta. Igraće se utakmice kod kuće i na strani. Nema drugog kruga baraža.

Prve utakmice su u rasponu od 25. do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta.

Potencijalni duel Srbije i Bosne i Hercegovine svakako bi bio spektakl. A upravo se tome nada Kerim Alajbegović, reprezentativac BiH. Fudbaler Juventusa nije imao dilemu na pitanje, koga bi voleo u baražu.

"Voleo bih Srbiju, imam tamo dobre drugove. Želeo bih da ih sretnem, ali ko god dođe, dođe. Ipak, ja bih Srbiju", iskreno je poručio Alajbegović.