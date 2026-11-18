Španija, Francuska, Engleska, Nemačka, Italija… Ovo su samo neke od reprezentacija koje bi mogle da se nađu na putu Srbije ka Evropskom prvenstvu 2028. godine! "Orlovi" su smešteni u drugi šešir, pa su određeni rivali već precrtani, ali žreb u Belfastu mogao bi da donese ozbiljne izazove.

Žreb kvalifikacija zakazan je za 6. decembar u Belfastu, a počinje u 18 časova po srednjoevropskom vremenu. Reprezentacije će biti raspoređene u 12 grupa, sa po četiri ili pet selekcija, a Srbija će u svojoj grupi dobiti protivnike iz preostalih šešira.

Drugi šešir

Srbija neće moći da se sastane sa reprezentacijama iz svog šešira, a među selekcijama koje će izbeći nalaze se Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Mađarska, Češka, Vels, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Severna Irska i Republika Irska.

Ipak, pravi izazov mogao bi da stigne već iz prvog šešira. Tamo se nalaze evropski fudbalski giganti poput Španije, Francuske, Engleske, Portugala, Nemačke, Italije i Holandije, ali i Belgija, Danska, Grčka, Norveška i Hrvatska.

Drugim rečima, Srbiju bi već na startu mogla da sačeka prava fudbalska mina!

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Evo ko sve može da stigne u Beograd!

Potencijalni rivali iz trećeg šešira su Škotska, Ukrajina, tzv. Kosovo, Poljska, Rumunija, Izrael, Gruzija, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Island i Slovačka.

U četvrtom šeširu nalaze se Estonija, Belorusija, Farska Ostrva, Kipar, Finska, Moldavija, Jermenija, Bugarska, Luksemburg, Kazahstan, Letonija i San Marino.

Peti šešir čine Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.

Važno je napomenuti da postoje i određena ograničenja prilikom žreba. Zbog njih pojedine reprezentacije neće moći da budu u istoj grupi, pa neće baš svaki od navedenih scenarija biti moguć.

Liga nacija pomera početak kvalifikacija!

Posebnu pažnju privlači i kalendar. Kvalifikacije će trajati od marta do novembra 2027. godine, ali neće sve reprezentacije početi takmičenje u istom terminu.

Razlog su obaveze u završnici Lige nacija 2026/27, čiji su četvrtfinalni i baraž mečevi planirani za mart. Zbog toga će raspored kvalifikacionih utakmica zavisiti i od toga u koju grupu Srbija bude smeštena, kao i od obaveza koje bude imala u Ligi nacija.

Prema UEFA pravilima, pobednici 12 kvalifikacionih grupa i osam najboljih drugoplasiranih izboriće direktan plasman na EURO. Za preostala mesta predviđen je baraž u martu 2028. godine.

EURO 2028

Evropsko prvenstvo 2028. godine biće održano u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj, od 9. juna do 9. jula. Na turniru će učestvovati 24 reprezentacije, a domaćini će takođe igrati kvalifikacije.

Dve dodatne pozicije na završnom turniru rezervisane su za najbolje rangirane domaćine koji ne izbore plasman direktno kroz kvalifikacije, što dodatno komplikuje borbu za preostala mesta.

Srbija će, dakle, 6. decembra saznati imena rivala i dobiti jasniju sliku koliko će biti težak put ka velikoj fudbalskoj smotri.