PARTIZAN STIGAO DO PETE UZASTOPNE POBEDE: Crno-beli srušili šampiona Srbije! Pala je Loznica i to u gostima!
- Partizan je u gostima savladao Loznicu 3:0 i upisao petu uzastopnu pobedu u futsalu.
- Mreža crno-belih ostala je netaknuta, a golove su postigli Dejan Jovanović i Pavle Pešić.
Futsaleri Partizana nastavili su pobednički niz i u susretu protiv Loznice slavili rezultatom 3:0, upisavši tako petu uzastopnu pobedu.
Crno-beli su još jednom pokazali kvalitet, karakter i timsku sigurnost, a posebnu pažnju zaslužuje činjenica da je mreža Partizana ostala netaknuta za šta je najzaslužniji legendarni golman Miodrag Aksentijević, jedan od najboljih čuvara mreže u istoriji ovog sporta.
Partizan su do pobede nosili oni iskusniji - Dejan Jovanović koji je postigao jedan i Pavle Pešić koji je dao dva gola.
Pet utakmica, pet pobeda. Partizan nastavlja u pobedničkom ritmu i trenutno je drugi na tabeli iza večitog rivala Crvene zvezde. U narednoj rundi crno-beli će dočekati Smederevo, a zatim sledi večiti derbi i gostovanje Zvezdi.
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