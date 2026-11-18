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Ono što je Kurir najavio 28. oktobra dobilo je zvaničnu potvrdu juče, pošto je Rade Krunić produžio ugovor sa Crvenom zvezdom.

Iskusni vezni fudbaler Rade Krunić nosiće crveno-beli dres do juna 2028. uz mogućnost produženja saradnje na još godinu dana.

Rade Krunić ostaje u Crvenoj zvezdi do 2028. godine Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rade Krunić (33) istakao je zadovoljstvo nakon potpisivanja novog ugovora.



- Nije bila teška odluka. Čim mi je ponuđeno da produžim ugovor, brzo smo se dogovorili. Ovo je klub mojih snova, nisam se dvoumio nijedne sekunde i jedva sam čekao da mi se pruži prilika. Naravno, sačekali smo dok prođu evropske i prvenstvene utakmice, dočekali pravi trenutak sada na reprezentativnoj pauzi da produžimo saradnju i presrećan sam - rekao je Zvezdin as.

1/4 Vidi galeriju Rade Krunić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Govorio je fudbaler iz Republike Srpske i o planovima u nastavku sezone.

- Ostvario sam neke ciljeve, ali to nije ni približno onome čemu se nadam i težim. Mislim da možemo još dosta da napredujemo kao ekipa i kao tim. Nadam se da nas čeka nešto divno i specijalno u ovoj sezoni, ali i u narednoj - istakao je Krunić.





Rade Krunić jedan je od četvorice senatora u svlačionici Crvene zvezde. Biće zanimljivo videti šta će biti sa ostalom trojicom. FK Crvena zvezda pod komandom trenera Alberta Rijere polako, ali sigurno kompletira ekipu za naredni period. Prema podacima sa specijalizovanog portala Transfermarkt, narednog leta ugovori ističu Mirku Ivaniću (33), Aleksandru Kataiju (35), Marku Arnautoviću (37) i golmanu Ivanu Guteši (24).

Marko Arnautović, Aleksandar Katai i Mirko Ivanić - Zvezdini senatori Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Španski trener odlučuje o njihovoj sudbini i od njegove procene zavisi, ko će od iskusnih fudbalera ostati i sledeće sezone na Marakani. Albert Rijera u Ligi konferencije nije mnogo verovao trojici najiskusnijih fudbalera, više se oslanjao na mlade snage poput Vasilija Kostova, Mateja Gaštarova i Stefana Gudelja.

Mirko Ivanić jedan je od najvažnijih igrača Crvene zvezde u proteklom periodu. Njegov status biće veoma važna tema u narednom periodu.

Aleksandar Katai sa Mirkom Ivanićem i Markom Arnautovićem Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Aleksandar Katai jedan je od simbola ove generacije i igrač čiji će budući položaj privući veliku pažnju, posebno posle disciplinske kazne od dva meča, koju mu je izrekao trener Albert Rijera.

Marko Arnautović je jedno od većih razočarenja na Marakani. Veliko ime i napadač zavidne reputacije nije pokazao ni delić onoga koliko je mogao i hteo, pa je gotovo izvesno da neće doći do nastavka saradnje.