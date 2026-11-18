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Gotovo 37 godina nakon misteriozne smrti fudbaleraDenisa Bergaminija, slučaj koji je decenijama potresao Italiju dobio je novi šokantan obrt!

Njegova bivša devojka Izabela Interno osuđena je na 16 godina zatvora, a Apelacioni sud u Katancaru potvrdio je tu kaznu 17. novembra. Međutim, tu se priča ne završava - istražitelji sumnjaju da je u zločinu učestvovao i njen rođak Roberto Interno!

Nekadašnji fudbaler Kozence pronađen je mrtav 18. novembra 1989. godine na magistralnom putu 106, kod mesta Rozeto Kapu Spuliko. Imao je svega 27 godina. Prvobitna verzija bila je da je sam izašao iz automobila i bacio se pod kamion koji je prolazio, a njegova tadašnja devojka Izabela bila je jedini svedok poslednjih trenutaka njegovog života.

Slučaj je godinama vođen kao samoubistvo, ali porodica nikada nije poverovala u takvo objašnjenje. Sestra Donata Bergamini decenijama je vodila bitku da se otkrije istina o smrti brata, a istraga je ponovo otvorena nakon novih saznanja i veštačenja.

1/9 Vidi galeriju Smrt fudbalera Denisa Bergaminija Foto: Agenzia Fotogramma / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ekshumacija otkrila jezivu istinu

Prelomni trenutak dogodio se 2017. godine, kada je Bergaminijevo telo ekshumirano i podvrgnuto novim forenzičkim analizama. Rezultati su ozbiljno uzdrmali prvobitnu verziju događaja - veštaci su utvrdili da fudbaler nije preminuo od posledica udara kamiona, već od gušenja.

Prema rekonstrukciji koju je prihvatio sud u prvostepenoj presudi, Bergamini je najpre usmrćen, a njegovo telo potom položeno na put ispred kamiona kojim je upravljao Rafaele Pisano. Cilj je, prema toj verziji, bio da se ubistvo predstavi kao samoubistvo.

Istraga je otkrila i brojne nelogičnosti u prvobitnoj priči. Posebnu pažnju privukli su tragovi na telu, ali i činjenica da odeća, obuća i predmeti koje je fudbaler imao kod sebe nisu odgovarali verziji o dramatičnom naletu kamiona. Nova veštačenja postepeno su srušila priču koja je decenijama važila kao zvanično objašnjenje njegove smrti.

Ljubomora, raskid i osveta

U središtu slučaja našla se Izabela Interno, Bergaminijeva bivša devojka. Prema sudskoj rekonstrukciji, ona nije mogla da prihvati njegovu odluku da prekine njihovu vezu, a odnos je bio opterećen svađama, prekidima i pomirenjima.

Jedan od važnih detalja iz njihove prošlosti bila je i trudnoća iz 1987. godine, koja je prekinuta u Londonu. Tužilaštvo je kao mogući motiv zločina isticalo ljubomoru, posesivnost i odbijanje da prihvati kraj veze. Sud je u presudi prvog stepena zaključio da je Bergamini ubijen u okviru plana koji je proistekao iz takvog odnosa.

Izabela Interno Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Izabela je 1. oktobra 2024. godine osuđena na 16 godina zatvora zbog saučesništva u namernom ubistvu. Tužilaštvo je tražilo 23 godine, dok je odbrana insistirala na njenoj nevinosti. Sada je, 17. novembra 2026, Apelacioni sud potvrdio prvostepenu kaznu. Njeni advokati najavili su žalbu Kasacionom sudu.

Novi osumnjičeni: U zločinu navodno učestvovali i rođak i otac!

Kao da sve ovo nije dovoljno, istraga je dobila još jedan veliki obrt. Tužilaštvo u Kastrovilariju proširilo je postupak na Roberta Interna, rođaka Izabele Interno, kome se stavlja na teret saučesništvo u ubistvu.

Italijanski istražitelji sumnjaju da su Izabela, njen rođak Roberto i njen otac Franko Interno učestvovali u zajedničkom planu. Prema verziji tužilaštva, Bergamini je namamljen na susret, potom onesposobljen i usmrćen nasilnim gušenjem, a njegovo telo ostavljeno na kolovozu kako bi izgledalo kao da je stradao pod točkovima kamiona.

Franko Interno je u međuvremenu preminuo, dok je Robertu 28. septembra 2026. uručen akt o završetku preliminarne istrage. To znači da tužilaštvo smatra da je prikupilo dovoljno materijala za dalji postupak, ali o njegovoj krivici tek treba da odlučuju nadležni sudovi.

Donata Bergamini Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Slučaj Denisa Bergaminija tako ni posle skoro četiri decenije nije dobio konačan epilog. Njegova porodica je posle dugogodišnje borbe dočekala potvrdu kazne za bivšu devojku, ali istraga o mogućim saučesnicima otvara novo poglavlje jedne od najmračnijih fudbalskih misterija u Italiji.