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Da li znate koliko srpskih fudbalera sa prethodnog spiska selektora Veljka Paunovića igra u Ligama petice?

Pet. Od 26 fudbalera, samo njih trojica (uz dva golmana) igraju u nekoj od pet najjačih liga. Klubovi: Ipsvič, Notingem Forest i Atalanta.

Dakle, to je početak i kraj bilo koje priče o srpskom fudbalu. Mi smo postali treća evropska liga i potrebno je da toga postanemo svesni, da to privatimo i da krenemo da radimo. Doduše, ima i drugi ugao u celoj priči - igrati "A" diviziju Lige nacija s tako skromnim timom predstavlja pravi podvig i veliki uspeh.

1/9 Vidi galeriju Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, ׏Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS

Gde su problemi?

Potrebno je da naučimo bar nešto na svemu šta nam se dešavalo, a možda i ono glavno: da nam vlast više nikada ne vodi i ne kadrida po fudbalu.

Problem srpskog fudbala ne može se svesti samo na rezultate reprezentacije, niti se može očekivati da jedan selektor preko noći promeni stanje koje se godinama stvaralo. Paunović je nasledio ekipu koja ima određeni kvalitet, ali i brojne nedostatke. Nedostatak kontinuiteta, mali broj igrača koji nastupaju na najvišem nivou i sve slabija zastupljenost srpskih fudbalera u najjačim evropskim klubovima samo su deo šire slike.

Nekada smo imali reprezentaciju čiji su nosioci igrali u najvećim evropskim klubovima. Danas se radujemo svakom fudbaleru koji uspe da se izbori za ozbiljnu ulogu u nekoj od Liga petice. To ne znači da u domaćem prvenstvu nema talentovanih igrača, ali je očigledno da između potencijala i stvaranja fudbalera spremnog za najviši nivo postoji ozbiljan jaz.

Još veći problem je što se godinama govori o reformama, razvoju mladih igrača i unapređenju domaćeg takmičenja, a suštinski pomaci izostaju. Klubovi često nemaju jasnu dugoročnu strategiju, treneri nemaju dovoljno vremena za rad, dok se rezultati neretko stavljaju ispred razvoja fudbalera.

Posebno je važno pitanje rada sa mlađim kategorijama. Srbija je uvek imala talenat, ali talenat sam po sebi nije dovoljan. Potrebni su stručni treneri, kvalitetni uslovi za rad, dobra selekcija i sistem koji će mladim fudbalerima omogućiti da se razvijaju i dobiju pravu priliku. Nije dovoljno da se pohvalimo kada neki klinac sa 17 godina debitovao za prvi tim. Važno je šta se sa njim dešava narednih nekoliko godina.

Reprezentacija je posledica, a ne početak problema

Često se sve svede na selektora, njegov izbor igrača, taktiku i rezultate. Naravno da i tu ima prostora za kritiku, ali selektor ne može da nadoknadi sve ono što nedostaje u sistemu. Ne može da stvori deset novih internacionalaca, niti da popravi stanje u klubovima i omladinskim školama.

Potrebna je jasna strategija, odgovornost ljudi koji vode fudbal i sistem u kojem će stručnost biti važnija od političkih i ličnih interesa. Fudbal ne sme da bude poligon za ispunjavanje tuđih ambicija.

A možda bi za početak bilo dovoljno da pogledamo spisak reprezentativaca i postavimo jednostavno pitanje: kako smo došli do toga da od 26 pozvanih fudbalera samo petorica igraju u Ligama petice? I to su i tamo često rezervisti.

Odgovor na to pitanje neće rešiti sve probleme, ali bi konačno mogao da nas natera da se suočimo sa njima. Jer, ako nastavimo da se pravimo da je sve u redu, teško da možemo da očekujemo drugačiju budućnost.

00:56 Izložba FSS Izvor: FSS