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Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je pravi debakl u Ligi nacija, pošto je grupnu fazu završila bez ijednog osvojenog boda.

"Orlovi" će tako kroz baraž morati da se bore za opstanak u A diviziji, a posle bolnih rezultata sve su glasniji zahtevi da se ozbiljno preispita stanje u domaćem fudbalu.

O tome je za "Sportski žurnal" govorio reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović, koji nije pokušavao da ulepša situaciju niti da odgovornost prebaci na nekog drugog. Naprotiv, otvoreno je priznao da je vreme da svi u srpskom fudbalu pogledaju istini u oči.

"Koliko god zvučalo bolno, ovakvi rezultati su trenutno naša realnost. Ako želimo da napredujemo, moramo da pogledamo u ogledalo, ne samo mi igrači već svi koji rade u srpskom fudbalu. Treba da se zapitamo kako smo došli do ove situacije", poručio je reprezentativac Srbije.

1/12 Vidi galeriju Nemanja Maksimović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©/Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©

Posebno je zabrinjavajuće njegovo upozorenje da Srbija sve teže prati ritam evropskih rivala. Maksimović je ukazao na problem smene generacija, ali i na činjenicu da nema dovoljno mladih fudbalera spremnih da preuzmu odgovornost i zamene iskusnije igrače.

"Najveća razlika videla se u ritmu igre. Ima nas dosta starijih koji nismo mogli da budemo u tempu kakav su forsirali Nemci, Holanđani i Grci. Najveći problem je što nemamo veliki broj mladih igrača koji mogu da zamene starije. U Ligi nacija šansu su iskoristili Mihajlo Cvetković i Stefan Gudelj, ali potrebno nam je još njih između 20 i 30 godina. Narod je malo umoran od nas koji smo ušli u četvrtu deceniju, sve se povezalo kako ne treba", rekao je Maksimović.

Njegove reči jasno ukazuju da problem nije samo u rezultatima, već i u nedostatku novih snaga koje bi mogle da donesu energiju i podignu nivo igre reprezentacije. Srbija je, prema njegovim rečima, u ozbiljnom raskoraku sa protivnicima kada je reč o intenzitetu, a promene su neophodne ukoliko želi da se vrati na pravi put.

Ipak, Maksimović smatra da je u pojedinim utakmicama Srbija mogla da prođe znatno bolje. Posebno žali za duelima sa Holandijom i početnim susretom protiv Grčke, u kojima su "Orlovi" imali prilike da dođu do povoljnijeg rezultata.

"Obe utakmice sa Holandijom smo dobro odigrali, posebno u Ajndhovenu. Meč sa Grčkom na startu mogao je da ode i na našu stranu. Pogodili smo stativu u poslednjem minutu, a golman rivala odbranio je zicer Saši Lukiću", zaključio je Maksimović.

Kurir sport/Sportski žurnal