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Jedan fudbaler srpskog porekla zaludeo je velikane evropskog fudbala Mančester junajted i Barselonu.

Radi se o talentovanom Gabrielu Rajkoviću koji ima samo 15 godina i koji je ovog leta ušao u istoriju kao najmlađi strelac u istoriji fudbalskog prvenstva Norveške.

Gabriel Rajković u dresu norveške Valerenge Foto: Frode Arnesen / Alamy / Profimedia

Prati ga pola Premijer lige

Gabriel Rajković igra za norvešku Valerengu iz Osla, a mesecima ga prate skauti poznatih klubova. Svoje praćenje intenzivirali su Mančester junajted i Valerenga, piše engleski fudbalski portal "Teamtalk". Nije poznato da li su engleski i španski velikan kontaktirali upravu Valerenge i roditelje mladog Gabrijela Rajkovića, s obzirom da je maloletan. Kako pišu tamošnji mediji mladi Rajković više puta je ponovio da je veliki navijač Junajteda.

Isti izvor piše da su pisane izveštaje svojim klubovima dostavili skauti Čelsija i Arsenala. Prema dostupnim informacijama, Liverpul, Mančester siti, Totenhem, Njukasl junajted, Brajton, Aston Vila i drugi premijerligaši pažljivo prate situaciju. Takođe, Real Madrid, Bajern, Borusija Dortmund, Lajpcig, Inter, Juventus i Komo takođe su slali skaute da posmatraju ovog mladog napadača, koji može da igra na obe krilne pozicije.

Gabriel Rajković u razgovoru sa norveškim novinarima Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Norvežani traže veliki novac

E, sad ono što je posebno zanimljivo. Kako piše engleski portal Valerenga će zahtevati značajno obeštećenje, koje bi moglo da premaši 18 miliona evra, što bi Rajkovića učinilo najskupljim igračem ikada prodatim iz norveške "Eliteserien" lige. Sam igrač, koji ima ugovor do kraja 2028. godine, naglasio je da je njegov fokus i dalje na razvoju u Norveškoj, nakon što je prethodno odbio pozive da trenira u velikim evropskim klubovima.

Gabriel Rajković ušao je u istoriju norveškog fudbala ovog leta, kada je debitovao za A tim Valerenge sa samo 15 godina i 20 dana i tako srušio rekord Martina Edegora. Bilo je to 15. marta 2026. kada je Gabriel debitovao za prvi tim Valerenge u utakmici protiv Sandefjorda (1:0).

U meču protiv Bodo Glimta (1:2) 8. avgusta, dao je gol. Gabriel Rajković imao je tada 15 godina i 166 dana i postao drugi najmlađi strelac u istoriji norveškog prvenstva. Ispred njega ostao je samo Martin Edegor, koji je 2014. postigao gol sa 15 godina i 150 dana. Razlika između njih dvojice iznosi svega 16 dana! Pre toga, mladi napadač je u omladinskim kategorijama ostavio impresivan učinak – postigao je čak 50 golova na 89 utakmica.

Gabriel Rajković sa ocem i majkom prilikom potpisa za Valerengu Foto: www.vif-fotball.no

Tata Aleksandar i mama Nadija

Gabriel Larsen Rajković 23. februara 2011. u Oslu i dete je iz mešovitog srpsko-norveškog braka. Njegov otac Aleksandar Rajković je Srbin, dok je majka Nadija Larsen Rajković, Norvežanka. Prema pisanju norveških medija mladi Gabriel odlično govori srpski jezik, a pored njega i norveški i engleski.



Njegovi roditelji bili su uz njega i prilikom potpisivanja prvog profesionalnog ugovora sa Valerengom. Klub je objavio i njihovu zajedničku fotografiju sa sinom, što je jedan od retkih javno dostupnih detalja o njegovoj porodici. Fudbalski put Gabriela Rajkovića počeo je u omladinskoj školi kluba Nordstrand IF.

1/7 Vidi galeriju Gabrijel Rajković Gabriel Rajković Foto: SIMENSEN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia, Frode Arnesen / Alamy / Profimedia

Rođeni golgeter

Već u mlađim kategorijama pokazivao je izuzetnu golgetersku sposobnost. Posebno je privukao pažnju činjenicom da je uspevao da dominira i protiv fudbalera koji su bili tri godine stariji od njega. Posle Nordstranda prešao je u KFUM Oslo, gde je nastavio razvoj. Treća važna stanica bila je Valerenga, jedan od najpoznatijih norveških klubova.

Tokom priprema za sezonu 2026. Gabriel Rajković postigao je dva gola na prijateljskim utakmicama, što je dodatno skrenulo pažnju na njega. Dana 3. marta 2026, nekoliko dana nakon 15. rođendana, potpisao je prvi profesionalni ugovor. Valerenga je objavila da će saradnja trajati do 2029. godine.

Gabriel Rajković proslavlja gol sa saigračima iz Valerenge Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Srbija (ni)je opcija

Gabriel Rajković igra prvenstveno na poziciji levog krila, ali može da pokrije i desnu stranu, pa čak odigra i kao centralni napadač. Visok je 187 centimetara i odlično koristi obe noge. Ima dobre fizičke predispozicije za svoj uzrast. Ističe se prodorima, golgeterskim instinktom i igrom jedan na jedan. Kako piše portal Transfermarkt, posebno je zanimljiva njegova kombinacija visine i brzine. Za krilnog fudbalera ima izuzetno razvijene fizičke predispozicije, što mu omogućava da bude opasan i u situacijama kada ulazi u kazneni prostor.

Pošto dolazi iz mešovitog braka Srbina i Norvežanke, Gabriel Rajković ima pravo da igra za obe reprezentacije. Trenutno igra za mlađe selekcije Norveške, uključujući reprezentacije do 15 i 16 godina. U jesen 2026. bio je i u evidenciji norveške selekcije do 17 godina. Nije poznato da li su čelni ljudi iz FSS imali kontakt sa Rajkovićevom porodicom. Međutim, pošto mladi Rajković na instagram profilu drži fotografiju u dresu Norveške, jasno je kakva su trenutno njegova razmišljanja.