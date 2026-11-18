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U ovom trenutku nije poznata sudbina Mijailovića u KK Partizan. Predsednik crno-belih je definitivno veoma blizu prelaska u fudbal, što je javnosti potvrdio sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

Matijašević je otkrio da je sve praktično dogovoreno, da advokati rade na završavanju posla i da bi sve trebalo da bude gotovo u decembru.

Ostoja Mijailović je predsednik Partizana od 2017. godine. Pre dva meseca je dobio poverenje da nastavi predsednički mandat, a u julu 2026. godine je postao predsednik ABA lige.

I, dok javnosti trenutno nije jasno da li će i na koji način Ostoja ostati u KK Partizan, mi vam otkrivamo kakvi su njegovi planovi sa Čukaričkim.

Koliko košta Čukarički?

Prema informacijama koje su dostupne, vrednost Čukaričkog je sada 20 puta veća u odnosu na pre 15 kada je Dragan Obradović kupio klub.

Obradović je kupio Čukarički koji je bio trećeligaš u stečaju za 100.000 evra.

Kako saznajemo, Mijailović će za kupovinu superligaša iz beogradske opštine Čukarica izdvojiti 20 miliona evra.

Pravljenje evropskog kluba

Čukarički je dva puta igrao Intertoto kup (1996. i 1997. godina) i to su bila jedini evropski izleti ovog kluba dok klub nije preuzeo, još uvek aktuelni vlasnik, Dragan Obradović.

"Brđani" su sredinom druge decenije 21. veka postali ekipa koja Super ligu završava pri vrhu tabele i izlazi u kvalifikacije za Ligu Evrope, a najveći uspeh došao je u sezoni 2023/24 kada je ekipa sa Banovog Brda igrala grupnu fazu Lige konferencija.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Međutim, u grupi sa Ferencvarošem, Fiorentinom i Genkom, zabeleženo je šest poraza.

Od tada klub ima, redom, šesto, deveto i sedmo mesto.

Ostoja Mijailović želi da od Čukaričkog napravi od kluba evropskog učesnika koji će redovno igrati evropska takmičenja i u njima postepeno praviti iskorak.

Želja je da ovaj beogradski tim ne bude samo "posmatrač" kada izađe u Evropu.

Naravno, podrazumeva se i da su ciljevi u Super ligi Srbije visoki i da Mijailović želi Čukarički u samom vrhu tabele.

Velike promene na stadionu

Čukarički ima problem sa stadionom.

Zdanje na Banovom Brdu je skromno, ima dve tribine i probleme sa dozvolama i zemljištem zbog kojih stadion i dalje izgleda tako.

Ostoja ima veliku želju da reši probleme i, nakon toga, izgradi tribine i stadionu da potpuno novi, moderniji izgled.

Biće to jedna od prvih projekata koje će Mijailović započeti.

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