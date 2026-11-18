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"Fudbal nikada neće napustiti moj život. Postoji toliko mnogo načina da nastavim da volim ovu igru, toliko načina da je i dalje koristim kao sredstvo za razvoj. Možda prestajem da igram profesionalno, ali nikada neću prestati da budem fudbaler", naveo je 38-godišnji Mata, prenosi "BBC".

Huan Mata, koji je odigrao 41 utakmicu za Španiju, bio je deo nacionalnog tima koji je osvojio Svetsko prvenstvo 2010. godine, kao i šampionat Evrope dve godine kasnije.

Nekadašnji omladinac Real Madrida prešao je u Valensiju 2007. godine, pre nego što je u avgustu 2011. potpisao za Čelsi, sa kojim je osvojio Ligu šampiona, Ligu Evrope i FA kup.

1/4 Vidi galeriju Huan Mata Foto: James Forrester/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, James Forrester / Zuma Press / Profimedia, Mark Avellino / imago sportfotodienst / Profimedia

Mata je u januaru 2014. prešao u Mančester junajted i pomogao klubu da osvoji Ligu Evrope, FA kup i Liga kup pre nego što je 2022. godine napustio klub.

Nakon toga je nastupao za turski Galatasaraj i japanski Visel Kobe, a potom je igrao za australijske klubove Vestern Sidnej Vonderers i Melburn Viktori.

Sa reprezentacijom Španije je 2010. godine bio šampion sveta, a dve godine kasnije i Evrope.

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