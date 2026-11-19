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Real Madrid ne želi da rizikuje kada je u pitanju Arda Guler!

Mladi turski fudbaler produžio je ugovor sa kraljevskim klubom do 30. juna 2032. godine, čime je stavljena tačka na sve spekulacije o njegovoj budućnosti na "Bernabeu".

Španski gigant odlučio je da nagradi sjajne partije i sve veći značaj koji Guler ima u ekipi. Njegov prethodni ugovor isticao je 2029. godine, ali je saradnja produžena za još tri sezone. Prema pisanju španskog "Asa", pregovori su intenzivirani početkom septembra, a dogovor je postignut bez većih prepreka jer su obe strane želele nastavak saradnje.

Turčin je u Madrid stigao u leto 2023. godine iz Fenerbahčea, kao 18-godišnjak od kojeg se očekivalo mnogo. Početak nije bio jednostavan, pošto su ga povrede usporile, ali je vremenom izborio sve značajniju ulogu i pokazao zbog čega ga je Real toliko želeo.

Za četiri sezone u dresu „kraljevskog kluba“ odigrao je 126 utakmica i osvojio pet trofeja - Ligu šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo, Superkup Evrope, špansku Primeru i Superkup Španije. Uz to, u septembru je proglašen za najboljeg mladog igrača Lige šampiona za sezonu 2025/26.

1/4 Vidi galeriju Arda Guler Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Guler poslao poruku koja će oduševiti navijače Reala

Posle potpisa, Guler nije krio koliko mu znači što će i narednih godina nositi dres jednog od najvećih klubova na svetu. U emotivnoj poruci istakao je da želi da ostavi sopstveni trag u istoriji Reala.

"Kada sam prvi put obukao dres Real Madrida, znao sam da postajem deo ogromne istorije. Danas osećam isti ponos i sreću, ali i još veću odgovornost. Velika mi je čast da sledim put legendi koje su ispisale istoriju fudbala u najvećem klubu na svetu.

Moj san je da nosim ovaj dres još mnogo godina, da zajedno osvajamo nove trofeje i da jednog dana ostavim sopstveni trag u ovoj jedinstvenoj istoriji", poručio je Guler.

Real je tako poslao jasnu poruku - na turskog majstora ozbiljno računa i u godinama koje dolaze. A Guler sada ima priliku da postane jedan od ključnih igrača nove generacije madridskog velikana.