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FK Crvena zvezda poziva sve zvezdaše da se u subotu, 21. novembra, pred utakmicu 16. kola Superlige Srbije protiv Radnika iz Surdulice, koja počinje u 14.00 časova na stadionu "Rajko Mitić", priključe humanitarnoj akciji prikupljanja hrane za napuštene pse i mačke.

Nakon uspešno realizovane prve akcije prikupljanja pomoći na utakmici protiv Inter Eskaldesa, kada je prikupljena hrana donirana organizaciji "Humanost za šape", Crvena zvezda nastavlja ovu humanitarnu inicijativu, sa ciljem da i ovoga puta, uz podršku svojih navijača, obezbedi značajnu pomoć organizacijama koje brinu o napuštenim životinjama.

U subotu protiv Radnika - Fudbaleri Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kutije za donacije biće i ovoga puta postavljene na istočnoj i zapadnoj tribini stadiona "Rajko Mitić", gde će zvezdaši i svi posetioci imati priliku da doniraju hranu za napuštene pse i mačke. Podsećamo da je hrana prikupljena tokom prethodne humanitarne akcije, na utakmici protiv Inter Eskaldesa, donirana organizaciji "Humanost za šape", koja svakodnevno brine o životinjama bez doma i posvećeno radi na tome da im obezbedi sigurnije i bolje uslove za život. Hrana koja bude prikupljena u okviru ove akcije takođe će biti prosleđena organizaciji koja se bavi zaštitom i brigom o napuštenim životinjama.

Predstojeći zimski meseci donose dodatne izazove za napuštene životinje, koje se svakodnevno suočavaju sa hladnoćom, nedostatkom hrane i toplog skloništa. Psima i mačkama bez doma u ovom periodu potrebna je posebna pažnja, a naša podrška može im značajno olakšati svakodnevnicu. Svaki obrok i svaki vid pomoći predstavljaju važan korak ka tome da hladne dane dočekaju u boljim uslovima.

Pozivamo sve zvezdaše da u subotu pre početka utakmice izdvoje malo vremena i pridruže se ovoj akciji. Svaka donacija, bez obzira na količinu, predstavljaće dragocenu pomoć i doprineti tome da napuštenim životinjama predstojeći zimski dani budu makar malo lakši i topliji.

FK Crvena zvezda organizuje pomoć za pse i mačke Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda je kroz dosadašnje akcije uvek pokazivala snažnu posvećenost društveno odgovornom delovanju. Uvereni smo da ćemo i protiv Radnika, uz podršku navijača, zajedničkim snagama doprineti boljim uslovima i sigurnijem životu napuštenih životinja.

Karte za utakmicu između Crvene zvezde i Radnika mogu se obezbediti onlajn putem od utorka, 17. novembra, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" kupovina biti moguća u petak, 20. novembra od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan utakmice od 10.00 sati pa sve do početka duela.

Ulaznice su dostupne po sledećim cenama:

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 1.400 dinara