ZVEZDAŠI, POKAŽITE VELIKO SRCE: Navijači će ponovo moći da pomognu
FK Crvena zvezda poziva sve zvezdaše da se u subotu, 21. novembra, pred utakmicu 16. kola Superlige Srbije protiv Radnika iz Surdulice, koja počinje u 14.00 časova na stadionu "Rajko Mitić", priključe humanitarnoj akciji prikupljanja hrane za napuštene pse i mačke.
Nakon uspešno realizovane prve akcije prikupljanja pomoći na utakmici protiv Inter Eskaldesa, kada je prikupljena hrana donirana organizaciji "Humanost za šape", Crvena zvezda nastavlja ovu humanitarnu inicijativu, sa ciljem da i ovoga puta, uz podršku svojih navijača, obezbedi značajnu pomoć organizacijama koje brinu o napuštenim životinjama.
Kutije za donacije biće i ovoga puta postavljene na istočnoj i zapadnoj tribini stadiona "Rajko Mitić", gde će zvezdaši i svi posetioci imati priliku da doniraju hranu za napuštene pse i mačke. Podsećamo da je hrana prikupljena tokom prethodne humanitarne akcije, na utakmici protiv Inter Eskaldesa, donirana organizaciji "Humanost za šape", koja svakodnevno brine o životinjama bez doma i posvećeno radi na tome da im obezbedi sigurnije i bolje uslove za život. Hrana koja bude prikupljena u okviru ove akcije takođe će biti prosleđena organizaciji koja se bavi zaštitom i brigom o napuštenim životinjama.
Predstojeći zimski meseci donose dodatne izazove za napuštene životinje, koje se svakodnevno suočavaju sa hladnoćom, nedostatkom hrane i toplog skloništa. Psima i mačkama bez doma u ovom periodu potrebna je posebna pažnja, a naša podrška može im značajno olakšati svakodnevnicu. Svaki obrok i svaki vid pomoći predstavljaju važan korak ka tome da hladne dane dočekaju u boljim uslovima.
Pozivamo sve zvezdaše da u subotu pre početka utakmice izdvoje malo vremena i pridruže se ovoj akciji. Svaka donacija, bez obzira na količinu, predstavljaće dragocenu pomoć i doprineti tome da napuštenim životinjama predstojeći zimski dani budu makar malo lakši i topliji.
Crvena zvezda je kroz dosadašnje akcije uvek pokazivala snažnu posvećenost društveno odgovornom delovanju. Uvereni smo da ćemo i protiv Radnika, uz podršku navijača, zajedničkim snagama doprineti boljim uslovima i sigurnijem životu napuštenih životinja.
Karte za utakmicu između Crvene zvezde i Radnika mogu se obezbediti onlajn putem od utorka, 17. novembra, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" kupovina biti moguća u petak, 20. novembra od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan utakmice od 10.00 sati pa sve do početka duela.
Ulaznice su dostupne po sledećim cenama:
Sever – 400 dinara
Istok – 500 dinara
Zapad – 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" – 1.400 dinara