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Neverovatna ispovest meksičkog fudbalera Erika Lire!

Vezista Kruz Azula otkrio je kako se pripremao za duel sa jednom od najvećih zvezda svetskog fudbala, Džudom Belingemom, tokom Svetskog prvenstva 2026. godine, a njegove reči izazvale su veliku pažnju.

Lira je u razgovoru za podkast "Kreativo" evocirao uspomene na utakmicu osmine finala između Meksika i Engleske, u kojoj su Englezi slavili rezultatom 3:2. Poseban zadatak meksičkog fudbalera bio je da zaustavi asa Real Madrida, kojeg smatra jednim od najboljih igrača planete.

Kada je saznao da će njegov rival biti upravo Belingem, Lira je znao kakav ga izazov čeka. Ipak, način na koji je odlučio da se motiviše prilično je šokantan!

"Kada sam saznao da igramo protiv Engleske, pomislio sam da ću morati da čuvam Džuda Belingema. On je među pet ili deset najboljih fudbalera na svetu. Neverovatan je", ispričao je Meksikanac, a onda otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu pred utakmicu:

„Moram da ga pojedem. Da ga udaram, vučem, da ga pljunem ako treba. Ne znam šta ću mu sve uraditi“, rekao je Lira.

1/8 Vidi galeriju Džud Belingem na meču protiv Norveške Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

Belingem mu dao dva gola, Meksikanac priznao poraz

Međutim, silna motivacija nije bila dovoljna da zaustavi engleskog asa. Belingem je postigao dva gola i bio jedan od ključnih igrača u pobedi svoje reprezentacije, dok je Meksiko završio učešće na Mundijalu.

Lira nije pokušavao da izbegne odgovornost, već je iskreno priznao da nije uspeo da ispuni zadatak.

"Na kraju nam je dao dva gola. Ljudi me pitaju da li sam zaustavio Belingema. Nisam, postigao nam je dva pogotka. Ne kažem da je to bila samo moja odgovornost. Svi smo bili odgovorni", priznao je meksički fudbaler.

Poraz mu je posebno teško pao jer je Meksiko igrao pred svojim navijačima. Emocije su ga savladale nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

"Plakao sam posle utakmice. Nisam baš jecao, ali bilo mi je teško. Ipak, ako već moram da izgubim, želim da izgubim na takav način, dajući sve od sebe do poslednjeg trenutka", otkrio je Lira.

Belingem ga oduševio potezom posle utakmice

Ipak, ono što se dogodilo nakon utakmice ostavilo je poseban utisak na Meksikanca. Uprkos žestokom pristupu koji je najavljivao pre susreta, Belingem mu je prišao posle poslednjeg sudijskog zvižduka i pokazao veliko poštovanje.

"Prišao mi je i pružio ruku. Poželeo sam mu sreću i rekao da se nadam da će postati svetski prvaci", ispričao je Lira.

A onda je usledio trenutak koji nikada neće zaboraviti. Engleski reprezentativac uputio mu je kompliment koji mu je mnogo značio.

"Rekao mi je: 'Odličan si igrač i imaš veliko srce. Nadam se da ćeš jednog dana igrati za veliki klub'", otkrio je Meksikanac.

Njih dvojica su se kasnije ponovo sreli i razmenili dresove, pa je Lira kući poneo uspomenu na duel sa jednom od najvećih zvezda današnjeg fudbala.

"Kasnije sam ga ponovo sreo i pitao da li ima svoj dres i da li možemo da ih razmenimo. Pristao je. Tako sam kući otišao sa Belingemovim dresom i njegovim rečima", zaključio je Lira.

Meksički vezista tako nije uspeo da zaustavi zvezdu Reala, ali je iz susreta sa njim poneo nešto mnogo vrednije od fudbalskog duela - poštovanje jednog od najboljih igrača sveta.