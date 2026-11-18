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Podsetimo, FSS trenutno funkcioniše bez predsednika i članove Skupštine, a zbog toga je tražena pomoć FIFA i UEFA.

Odgovor je stigao u Staru Pazovu, a objavu FSS-a prenosimo u celosti:

"Fudbalski savez Srbije obratio se ranije rukovodstvu FIFA i UEFA, a pošto izborni proces na nivou Saveza nije uspeo da se završi od juna 2026. godine. Odeljenja FIFA i UEFA nadležna za pravne poslove i za dobro upravljanje definisala je mere i pravni okvir za upravljanje Savezom, do okončanja novog izbornog procesa.

Ovo su ključne odluke koje su navedene u zajedničkom dopisu FIFA i UEFA, čiji je Fudbalski savez Srbije član, a koje su potpisali generalni sekretar FIFA Matias Grafstrom i generalni sekretar UEFA Teodor Teodoridis

Do 1. decembra 2026. godine, FIFA i UEFA dostaviće FSS-u predlog izmena i dopuna Statuta, koje organi FSS treba da usvoje do 18. januara 2027. godine, a kojima će se:

– obezbediti jasan i nedvosmislen pravni osnov za nove izbore;

– jasno predvideti rešenja za slučajeve kada se izborni proces ne može okončati, uključujući situacije kada nema kandidatura za organe Saveza

– pojasniti sva eventualne nejasnoće u vezi upravljanja i donošenja odluka u FSS.

Odmah po usvajanju izmena i dopuna Statuta, a najkasnije 25. januara, organi FSS doneće odluku o raspisivanju opštih izbora na svim nivoima.

FIFA i i UEFA imenovaće u najkraćem roku tim za monitoring sačinjen od uglednih internacionalnih stručnjaka za pravo i dobro upravljanje u fudbalu koji će:

– nadgledati sprovođenje navedenih mera i izbornog procesa do njegovog okončanja;

– biti u stalnoj komunikaciji i pružati potrebne preporuke i uputstva u vezi sa realizacijom mera, sprovođenjem izbornog procesa i tekućim upravljanjem statutarnim organima i telima FSS, koja će u okviru svoje nadležnosti funkcionisati do izbora novih statutarnih organa, u skladu sa zajedničkim tumačenjem FIFA i UEFA iznetom u ovom dopisu;

– biti u stalnoj komunikaciji sa svim važnim činiocima odnosno članovima koji imaju predstavnike u Skupštini FSS, a u vezi sa realizacijom navednih mera i sprovođenjem izbornog procesa.

U dopisu je navedeno da u slučaju da se ove mere ne realizuju u skladu sa navedenom dinamikom, FIFA i UEFA će u skladu sa Statutom FIFA, pokrenuti proceduru uvođenja Komiteta za normalizaciju, koji bi samostalno upravljao Savezom do okončanja novog izbornog procesa, sproveo navedene mere i izborni proces.

U skladu sa ovim dopisom i nedvosmislenim tumačenjima pravnih okvira od strane FIFA i UEFA, statutarni organi Saveza pokrenuće potrebne procedure za realizaciju svih navedenih mera", navedeno je na sajtu FSS.

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