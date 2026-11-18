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Gostujući u podkastu „SS Calcio“, štoper Milana se sa posebnim emocijama osvrnuo na period u Humskoj, naglasivši da mu je ulazak u prvi tim crno-belih doneo jedan od najlepših trenutaka u dosadašnjem životu i igračkoj karijeri.

"Mi, Partizanova deca, često pričamo koliko nam je taj period u prvom timu u Humskoj bio lep. Kao neko ko je prošao omladinsku školu i maštao o prvom timu, dobiješ šansu, i to je jedan od najlepših perioda u karijeri i životu", rekao je Pavlović.

Svakako najzanimljiviji deo razgovora ticao se Dijega Moreire, čiji je otac Almami svojevremeno ostavio dubok trag u dresu Partizana.

1/7 Vidi galeriju Strahinja Pavlović Foto: nordphoto GmbH / Denkinger / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Pavlović je priznao da u početku uopšte nije znao da je Dijego sin čuvenog asa Partizana, ali su se vremenom zbližili, a jedna od glavnih tema koje su ih povezale bile su upravo zajedničke uspomene na klub iz Humske.

"Nisam čak ni znao da je Almamijev sin. Fantastičan je momak, jako dobar. Zna pojedine reči na srpskom jeziku. Pitao me je jednom prilikom šta znači: 'Majmune'. Objasnio sam mu ubrzo i pitao ga zašto. Rekao mi je da ga najbolji drugar tako zove", ispričao je Pavlović.

Na kraju je poentirao rečima koje su oduševile navijače Partizana.

"Često se šalim sa Moreirom i kažem mu da ćemo morati na kraju karijere da odigramo jednu sezonu u Partizanu. Ja mu odgovorim da sam stariji tri godine, pa da će morati da se žrtvuje da se zajedno vratimo. Baš dobar momak. U našem timu imamo baš lepu atmosferu. Jako je lepo biti deo Milana", zaključio je Pavlović.